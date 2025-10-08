Torna sabato 18 ottobre 2025 la Notte dei senza dimora con Progetto Arca: il programma della sera di balli, giochi e riflessione sui bisognosi

Sta per tornare “La notte dei senza dimora” organizzata quest’anno – esattamente come nelle precedenti 25 edizioni – da Fondazione Progetto Arca con l’aiuto dell’associazione Insieme nelle terre di mezzo e di altre realtà del Terzo settore: l’appuntamento è fissato per la giornata di sabato 18 ottobre 2025 presso la piazza Sant’Eustorgio di Milano e tra i tanti ospiti ci sarà anche – in rappresentanza delle istituzioni – l’assessore milanese al Welfare Lamberto Bertolé.

L’obbiettivo della notte dei senza dimora di Progetto Arca è quello di sensibilizzare le persone sul tema dei cittadini che sono costretti a vivere per strada in condizioni difficili (specialmente con l’arrivo della stagione invernale), offrendo al contempo a questi ultimi un giorno di svago e compagnia: il tema dell’evento sarà quello dell’abitare e sarà anche un’occasione per le realtà del Terzo settore di raccogliere fondi per la loro fondamentale opera caritatevole.

Il programma della Notte dei senza dimora di Progetto Arca: una serata di spensieratezza e riflessione

Il programma dell’evento di Progetto Arca è piuttosto ampio con La notte dei senza dimora che inizierà alle ore 16:00 e proseguirà – per chi lo desidera – anche fino a notte fonda con l’invito a chi una dimora lo possiede a dormire all’aperto in condizioni di totale sicurezza in un luogo individuato dagli stessi organizzatori: i festeggiamenti, comunque, si apriranno già nel pomeriggio presso le postazioni di gioco allestite da FARO Games e Teatro 21 APS – operativa a Savona – che offriranno ancora momenti di riflessione sul tema dell’abitare.

Contestualmente, il gruppo Magliando terrà delle lezioni in diretta rivolte a chiunque desideri realizzare coperte, guanti e berretti che saranno poi distribuiti ai bisognosi; mentre dalle 17:30 si terrà il “rito di panificazione collettiva“: grazie a 100 postazioni si potranno, infatti, realizzare delle pagnotte che saranno poi infornate in un vero e proprio forno sociale e distribuiti – ancora caldi – a chi quella piazza del Progetto Arca la abiterà e la renderà viva per una notte.

Alle 20:00, poi, verrà il momento della cena collettiva per tutti i partecipanti con Progetto Arca che realizzerà lasagne e polenta, i City Angels che si occuperanno dei contorni (tra pizzette e brioches), la Ronda Carità e Solidarietà che distribuirà dolci freschi e l’Opera San Francesco che porterà in piazza della frutta fresca; mentre nel frattempo l’Opera Cardinal Ferrari e la Fondazione Fratelli di San Francesco durante la giornata distribuiranno snack di diverso genere e MIA-Milano in Azione si occuperà del caffè.

Ad animare la serata di Progetto Arca ci sarà anche un palco allestito in piazza sul quale alle 19:00 si terrà il contest per l’assegnazione del premio Amelia Isacchi Samaja dedicato agli artisti che vivono in strada e nel corso della serata si esibiranno anche i gruppi Sputo, Mitoka Samba e Marina Madreperla che animeranno con canti e balli La notte dei senza dimora; mentre nel frattempo MIA-Milano in Azione raccoglierà anche beni igienici di prima necessità per l’immediata distribuzione in appositi kit ai bisognosi.