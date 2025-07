Fondazione Progetto Arca ha raddoppiato il supporto offerto ai cittadini in difficoltà a Milano: più acqua fresca, succhi e gelati per i senzatetto

Con l’arrivo decisamente anticipato e prepotente del caldo estivo, Fondazione Progetto Arca ha deciso di potenziare e raddoppiare il supporto offerto alle persone in difficoltà che si trovano – per ora – a Milano: l’obbiettivo è affrontare l’emergenza caldo senza lasciare indietro nessuno, neanche (e soprattutto) chi è costretto a vivere in strada e deve sopportare temperature elevatissime a causa del sole e dell’asfalto bollente delle nostre città.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “La lettera di Lily non è d'addio, lei non si sarebbe mai suicidata”

Durante tutti i mesi estivi, Progetto Arca ha deciso di mettere a disposizione dei bisognosi 3mila bottigliette d’acqua fresca, 1.000 succhi di frutta, 600 ghiaccioli e gelati, tutti distribuiti settimanalmente: si tratta del doppio di quelli messi a disposizione lo scorso anno e che si uniranno ai consueti 700 pasti settimanali distribuiti dall’ormai nota Cucina mobile che offre – oltre ovviamente ad alimenti completi ed equilibrati – anche un momenti di svago e convivialità grazie ai volontari di Progetto Arca.

Sciopero treni lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025/ Info, orari e fasce di garanzie Trenitalia, Italo e Trenord

Complessivamente, ogni giorno saranno 10 i volontari (50 messi a disposizione complessivamente per il periodo estivo, esclusivamente dedicati a questa attività) che percorreranno le strade e le zone di Milano – con Lambrate e San Babila in cima alla lista – in cui notoriamente è facile trovare persone senza fissa dimora, dal lunedì al sabato; mentre al contempo verranno anche osservate e monitorate nuove zone in cui Progetto Arca in futuro potrebbe portare i suoi servizi di supporto.

Sinigallia (Progetto Arca): “Raddoppiano i numeri del supporto estivo per le persone senza fissa dimora”

Al contempo, è sempre utile ricordare che durante tutto il periodo estivo – ma in realtà anche nel resto dell’anno – sarà attivo il numero verde comunale 0288447646 che permette di segnalare casi di emergenza per permettere un pronto e rapido intervento; mentre nei prossimi giorni Progetto Arca potenzierà anche i servizi di supporto anti-caldo per i bisognosi che si trovano a Torino, Padova, Roma, Napoli e Bari in modo da portare la copertura al 100% delle città attualmente servite dalla Fondazione.

Incendio Creta, brucia l'isola della Grecia/ Video, 1.500 persone evacuate, rogo di 6 km e blackout

“Nell’ultima settimana – ha spiegato in queste ore il presidente di Fondazione Progetto Arca, Alberto Sinigallia – abbiamo raddoppiato il numero di bottigliette di acqua fresca e succhi di frutta” offerti alle “persone che vivono in strada” e che non sempre riescono a trovare un “riparo” dall’opprimente “caldo afoso” cittadino: un progetto che continuerà “per tutto il periodo estivo” e che permetterà anche di distribuire “ghiaccioli e gelati, oltre al consueto pasto completo serale” attraverso la già citata Cucina mobile.