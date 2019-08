Progetto d’amore/ Su Rai 1 il film di Maria von Heland (oggi, 24 agosto 2019)

Progetto d’amore andrà in onda su Rai 1 oggi, 24 agosto, a partire dalle 17.15. Si tratta di una pellicola di genere romantica che ha visto le sale cinematografiche nel recente 2017. Il film diretto dalla brava regista svedese Maria von Heland vede un buon cast di attori, tra di essi si evidenziano Silke Bodenbender, Tom Wlaschiha e Iva Ljuba Simic. Il film di produzione interamente a stelle e strisce ha visto la distribuzione italiana curata dalla Universal.

Progetto d’amore, la trama del film

Progetto d’amore verte sulla vita di una coppia ben assortita, Nina e Torsten. La donna è un architetto di successo sempre impegnata dal suo lavoro, lavoro a cui è tornata dopo anni in cui si era dedicata esclusivamente alla famiglia. La ricerca del successo nell’ambito lavorativo porta Nina a sottovalutare la sfera affettiva mettendo da parte quelle attenzioni che nel passato non aveva mai fatto mancare al marito Torsten. L’uomo, un poliziotto, non vive bene la ricerca del successo della moglie, egli tra l’altro sconta la differenza culturale che ha dalla moglie e per questo cerca dopo il lavoro di diplomarsi frequentando dei corsi serali. Le incomprensioni tra marito e moglie scavano un solco profondo esasperando la vita coniugale e portando i due quasi alla soglia della separazione. Per fortuna nella vita familiare si inserisce un arzilla vecchietta (interpretata da Iva Ljuba Simic) l’anziana con le sue attenzioni e soprattutto con i suoi consigli riuscirà alla fine a rimettere d’accordo i due ed evitare un divorzio, che in alcune parti della pellicola sembrava veramente inevitabile.

