Ecco il programma dei Mondiali di nuoto 2025 per la giornata di domani, mercoledì 30 luglio con orari, dove vedere e gli azzurri coinvolti

Programma dei Mondiali di nuoto 2025, gli italiani nei 100 stile libero

Il programma dei Mondiali di nuoto 2025 di Singapore nella giornata di domani mercoledì 30 luglio 2025, andrà avanti con la quarta giornata di gare tra le corsie che fino ad adesso hanno già regalato diverse soddisfazioni agli atleti azzurri, nonostante per molti possano essere considerate prestazioni sotto le aspettative.

Dopo le due medaglie guadagnate da Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon ci si aspetta grande spettacolo in acqua, soprattutto per le batterie dei 100 stile libero maschili dove saranno impegnati due atleti italiani alla loro prima partecipazione alla competizione.

In corsia in questa specialità ci saranno Carlos D’Ambrosio e Manuel Frigo che nei mesi passati hanno mostrato grandi passi avanti e per questo si portano dietro grandi aspettative, il primo è alla sua prima partecipazione ad un Mondiale a soli diciotto anni ma è già riuscito a guadagnarsi una medaglia d’argento nella staffetta 4×100 stile libero.

Il secondo a ventotto anni è alla sua quarta partecipazione ad un Campionato del Mondo nelle quali ha sempre portato a casa una medaglia con la staffetta 4×100 stile libero e quest’anno proverà ad arricchire maggiormente il suo palmarès.

Programma dei Mondiali di nuoto 2025, dove seguire le gare

Tutto il programma dei Mondiali di nuoto 2025 di Singapore anche nella sua quarta giornata di gare in corsia sarà disponibile in chiaro per tutti i tifosi e gli appassionati a cui basterà connettersi al giusto orario su Rai 2 o Rai Sport, in alternativa gli appuntamenti possono essere seguiti anche grazie a Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Mix (canale 211), gli eventi saranno disponibili anche in streaming sulle piattaforme Rai Play, SkyGo e NowTv.

Programma dei Mondiali di nuoto 2025, orari e appuntamenti della giornata

Il programma dei Mondiali di nuoto 2025 di Singapore di mercoledì 30 luglio avrà inizio alle 4:02 orario italiano quando si svolgeranno le batterie dei 50 dorso femminili, alle 4:22 invece scenderanno in corsia i primi italiani nelle batterie dei 100 stile libero maschili mentre alle 5:00 Alberto Razzetti e Massimiliano Matteazzi saranno impegnati nelle batterie dei 200 misti maschili.

La mattinata poi si concluderà con le batterie femminili dei 200 farfalla alle 5:21 e con le batterie della 4×100 mixed alle 5:36 dove sarà in acqua anche una rappresentanza dell’Italia.

La sessione serale inizierà alle 13:02 con la finale maschile degli 800 stile libero, seguita subito dopo da un’altra finale, quella dei 200 stile libero femminile che dovrebbe iniziare alle 13:18, in seguito avranno spazio due semifinali, quella dei 100 stile libero maschili alle 13:27 dove si spera ci siano atleti italiani, e quella dei 50 dorso femminili alle 13:37.

Si ripartirà poi con alcuni finali e premiazioni, alle 13:52 i 200 farfalla maschili e alle 14.01 quella dei 50 rana maschili. Alle 14.13 e 14.30 altre due semifinali, rispettivamente quella dei 200 farfalla femminili e dei 200 misti uomini per poi concludere alle 14:43 con la finale della 4×100 mista mixed.