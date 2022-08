Programma Meeting Rimini 2022 oggi 21 agosto/ Incontri, ospiti e video streaming

IL PROGRAMMA DI OGGI AL MEETING DI RIMINI 2022

Torna anche quest’anno l’appuntamento col Meeting di Rimini edizione 2022, presenta il consueto cartellone ricco di temi, eventi e di ospiti, senza dimenticare ovviamente anche momenti di svago e dedicati all’intrattenimento con le sezioni Arene e Spettacoli. Dopo la giornata inaugurale di ieri, il programma ufficiale della 43esima kermesse riminese, intitolata “Una passione per l’uomo” (e ispirata da una frase di don Giussani pronunciata durante uno dei suoi interventi al Meeting), scopriamo cosa propone il cartellone per oggi, domenica 21 agosto. Il primo ‘incontro’ di giornata riguarda la Santa Messa, alle ore 11:00 dall’Auditorium Intesa San Paolo, presieduta da Sua Eminenza Card. Matteo Maria Zuppi, Presidente della CEI, e in collegamento in diretta anche dalla Sala Neri Generali.

PACE, ELEZIONI, GIUSSANI/ Card. Zuppi: ecco il relativismo che ci serve

A seguire, nella giornata di domenica, “E io che sono? Natura umana e rapporto con la natura” (ore 13, Sala Neri Generali), a cura di Fondazione Lombardia per l’Ambiente e con Raffaele Cattaneo (Assessore Ambiente e Clima di Regione Lombardia), Carlin Petrini (fondatore Slow Food), Davide Rondoni (scrittore e poeta) e Giorgio Vittadini (presidente Fondazione per la Sussidiarietà). Sempre alle 13, nella Sala Open Fiber A2, si tiene l’incontro “La scuola come abito di accoglienza e inclusione” alla presenza di Stefano Bozzone, docente di Enogastronomia, Alessandra Landini, dirigente scolastico, e con l’introduzione di Alberto Raffaelli, preside Associazione Festival dell’Innovazione Scolastica. Alle 15 invece è il turno di “Una passione per l’uomo”, dall’Auditorium e con Sua Eminenza il Card. Matteo Maria Zuppi che tratterà il tema del meeting con una introduzione di Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting.

SCENARIO SANITÀ/ Se basta un antibiotico a capire la sfida del rapporto pazienti-operatori

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL POMERIGGIO

Tra gli altri incontri del pomeriggio di domenica al Meeting di Rimini 2022, alle 17 c’è “La forza della libertà e la riconquista della pace”, sempre presso l’Auditorium: all’incontro partecipano Aleksandr Archangel’skij, scrittore e giornalista, Giovanni Di Lorenzo, direttore di “Die Zeit”, Maurizio Molinari, direttore de “la Repubblica” e Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Sempre alle 17, ma in Sala Neri Generali, è in programma “Una sanità disarmata contro le nuove malattie?”: introdotto da Camillo Rossi, direttore sanitario dell’ASST Spedali Civili di Brescia, l’appuntamento vedrà intervenire Giorgio Benigni, amministratore delegato Becton Dickinson Italia, Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, e Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano.

GUARESCHI/ Il Cristo della via Emilia: se don Camillo si fa in cinque

Ancora alle 17 si segnalo altri due incontri: “Approvigionamento e indipendenza” (Sala Ferrovie dello Stato) con Massimiliano Atelli, presidente delal Commissione Tecnica e PNRR-PNTEC del MiTE, mentre “Il Cristo della Via Emilia. Da Guareschi ai giorni nostri” è in programma in Sala Open Fiber A2 alla presenza di Daniele Benecchi, cappellano militare regionale di Bologna, e Laurent Canatous, parroco e autore di “Un don Camillo a Cervia”.

IL PROGRAMMA SERALE DEL MEETING DI RIMINI

Per quanto riguarda il programma della serata del Meeting di Rimini 2022, si parte alle ore 19 con “Il senso religioso: lo spazio di un incontro” (Auditorium), introdotto da Stefano Alberto, docente di Teologia presso l’Università Cattolica di Milano, e con Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, segretario generale della Lega Musulmana Mondiale. Alla stessa ora ecco anche il talk “Il cambiamento possibile – Muoversi bene per vivere insieme” (Sala Generali), a cura di Fondazione per la Sussidiarietà e con Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, e Giorgio Moroni, amministratore delegato di Free To X; alle 19 ecco anche “Educazione e innovazione scolastica. Canoni Formativi per tempi complessi”, Sala Ferrovie dello Stato), introdotto da Carlo Di Michele, presidente Diesse, e alla presenza di diversi dirigenti scolastici.

Ancora alle 19 si tiene l’incontro “Tockà: il momento unico” (Sala Open Fiber A2), un ‘dialogo’ tra studenti universitari e delle superiori con Pier Paolo Bellini, docente di Sociologia della Comunicazione presso l’Università degli Studi del Molise (introduce Emmanuele Forlani, direttore Fondazione Meeting). Alle 21 infine due appuntamenti: “Un bene che supera i confini” (Auditorium), introdotto da Alessandra Buzzetti, giornalista di TV2000 alla presenza tra gli altri di Salem Billan, primario di Radioteerapia al “Rambam Hospital” di Haifa; “Dall’Ucraina con amore. Cultura, poesia, arte di un Paese vivo” si terrà presso la Sala Neri Generali con l’introduzione del critico d’arte Luca Fiore e alla presenza di Boris Chersonskij, poeta e professore di Psicologia Clinica di Odessa.

ARENE E SPETTACOLI DI OGGI AL MEETING DI RIMINI 2022

Passando invece alle sezioni Arene e Spettacoli del 21 al Meeting di Rimini 2022, si segnalano per la prima “Da Lascaux ai buchi neri. L’uomo e l’immagine” (ore 12.30, Arena Scienza Pad. C1 a cura di Associazione Euresis e Camplus), “Incontro tra il Cardinale Nzapalainga e la vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni” (ore 14, Arena Internazionale Pad. C3), “Il valore dell’informazione nelle immagini radiologiche” (ore 18.30, Arena Scienza Pad. C1 a cura di Associazione Euresis e Camplus). Per gli Spettacoli, alle ore 21 “Marylin ha gli occhi neri” (ore 20.30 Corte degli Agostiniani), commedia per la regia di Simone Godano. Poi, alle 21.30, l’Orchestra Nazionale Giovanile ‘Giuseppe Sinopoli’ e Solista Ospite Giovanni Sollima si esibiranno al Teatro Galli, mentre il “Meeting Music Contest” (concorso musicale dedicato alle canzoni d’autore) si terrà presso il Palco Spettacoli Piscine Ovest con le semifinali della II edizione; biglietti gratuiti fino ad esaurimento posti.

MEETING DI RIMINI 2022: DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Tutti gli incontri e appuntamenti della 43esima edizione del Meeting di Rimini 2022 possono essere seguiti in diretta streaming sul canale ufficiale di YouTube ma, come visto, alcuni degli eventi in programma godranno della diretta tv sui siti web e i canali delle testate giornalistiche e televisive che daranno risalto all’edizione 2022 della kermesse riminese.

IL PROGRAMMA DI OGGI DEL MEETING DI RIMINI 2022 IN PDF

VIDEO STREAMING “E IO CHE SONO? NATURA UMANA E RAPPORTO CON LA NATURA”

VIDEO STREAMING “LA SCUOLA COME AMBITO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE”

VIDEO STREAMING “APPROVVIGIONAMENTO E INDIPENDENZA ENERGETICA”