Programma Meeting Rimini 2022 oggi 23 agosto/ Incontri, ospiti e video streaming

IL PROGRAMMA DI OGGI DEL MEETING DI RIMINI 2022

Anche per la giornata odierna, la quarta della 43esima edizione, il programma Meeting Rimini 2022, è un calendario fitto di incontri, eventi a tema, ospitate illustri e momenti dedicati pure alla musica e all’intrattenimento. “Una passione per l’uomo” è il titolo scelto per la kermesse riminese di quest’anno, ispirata a una bellissima frase pronunciata da don Giussani -di cui ricorre il centenario dalla nascita- nel corso di uno dei suoi interventi al Meeting: e il programma di oggi, martedì 23 agosto, si parte con l’incontro “Nella diversità, per il bene comune”, alle ore 12 presso l’Auditorium Intesa San Paolo D3 e trasmesso anche in diretta su Sky TG24, RaiNews, Corriere Tv e Repubblica TV.

L’evento, in collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà, vedrà tra gli ospiti Luigi Di Maio, Capo Politico di Impegno Civico, Enrico Letta, Segretario Nazionale del Partito Democratico, Maurizio Lupi, Capo politico di Noi Moderati e Presidente Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, Giorgia Meloni, Presidente Nazionale di Fratelli d’Italia, Ettore Rosato, Presidente Nazionale di Italia Viva, Matteo Salvini, Segretario Federale della Lega, e Antonio Tajani, Vicepresidente di Forza Italia (introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà, mentre modera Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera).

PROGRAMMA MEETING RIMINI, GLI INCONTRI DI MARTEDÌ 23 AGOSTO

E dopo questo appuntamento, come da tradizione proposto dal programma Meeting in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà, si passa alle ore 13 ad “Eroi fragili. Noi, le storie e il fascino delle serie tv” (Sala Neri Generali) con Armando Fumagalli, docente di Semiotica, Università Cattolica di Milano e Direttore del Master Universitario International Screenwriting and Production (MISP). Alla stessa ora, ma presso la Sala Ferrovie dello Stato B2, l’appuntamento è con “Leggendo la Bibbia con Joseph Weiler: potere e politica? Dimenticate Machiavelli, c’è già tutto in Samuel”, alla presenza dello stesso Weiler, University Professor at NYU Law School (introduce Stefano Alberto, docente di Teologia); in preparazione all’incontro si consiglia l’ascolto di https://www.youtube.com/watch?v=yC5YFk0CHaA, la nuova versione della canzone di Leonard Cohen, “Hallelujah”, e leggere i capitoli 11 e 12 di 2 Samuele. Infine, sempre alle ore 13 (Sala Open Fiber A2, in diretta su Repubblica TV), ecco “Esperienze di Lige Skills e Character Skills”, in collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà.

Il programma di questa giornata prosegue con “Liberi di educare nelle scuole del mondo” (ore 15, Auditorium): Ezio Delfino, dirigente scolastico e Presidente di Disal, introduce l’appuntamento con Hans van Mourik Broekman, Preside Liverpool College di Liverpool, e Teuta Buka, direttrice del centro M. Mazzarello, Tirana e Responsabile degli Istituti Salesiani di Tirana e Scutari, Albania. Alle ore 16 c’è invece il webinar “Pubblica Amministrazione: quel che resta dalla pandemia” con Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, Igor De Biasio, amministratore delegato Arexpo e Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno. “Una passione per il lavoro” si tiene invece alle ore 17 (Sala Neri Generali, in diretta su RaiNews, Quotidiano Nazionale e Repubblica TV) alla presenza di Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia, e Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (introduce Massimo Ferlini, Presidente Fondazione Welfare Ambrosiano, Dipartimento Lavoro Fondazione per la Sussidiarietà).

IL PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

Alle ore 17 invece c’è l’incontro “L’abisso fra essere soli e avere un alleato. La passione per la cura” (Sala Sala Ferrovie dello Stato B2) con Lorenzo Berra, Massachusetts General Hospital, Boston, Raffaele Donini, coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni, e Maurizio Marzegalli, vice presidente Fondazione Maddalena Grassi, Milano. Alla stessa ora parte anche “Le invenzioni del linguaggio. L’umano e il suo enigma” (Sala Open Fiber A2) con Stefano Arduini, professore ordinario di Linguistica all’Università di Roma Link Campus, e Andrea Moro, neurolinguista e scrittore. Alle ore 19 invece è in programma “L’essere umano e la sua infinita ferita” (presso l’Auditorium), con Josep Maria Esquirol, Professore di filosofia all’Università di Barcellona. Ancora alle 19 ecco il talk “Il cambiamento possibile. Innovare per essere umani” (Sala Neri Generali, in diretta su RaiNews, Corriere Tv e Repubblica TV), con un video intervento di Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e transizione digitale, Arnaud de Puyfontaine, amministratore delegato Vivendi, e Luigi Ferraris, amministratore delegato Ferrovie dello Stato Italiane.

MEETING 2022, GLI EVENTI DELLA SERA: INCONTRO CON GEMMA CALABRESI

Sempre alla stessa ora, ecco “Un lavoro degno per una vita buona” (Sala Open Fiber A2), in collaborazione con Cdo Opere Sociali, alla presenza di Stefano Granata, Cooperatore sociale, Presidente Federsolidarietà e Aiccon. Passando agli appuntamenti della sera, ecco tre eventi tutti alle ore 21: si parte con “Una finestra sullo spazio profondo” (presso l’Auditorium, in collaborazione con Associazione Euresis) con John Mather, Premio Nobel per la Fisica nel 2006, e Massimo Robberto, Responsabile dello strumento NIRCam del Telescopio Spaziale James Webb, Space Telescope Science Institute, Baltimora. L’evento “Il perdono è possibile” invece si terrà presso la Sala Neri Generali alla presenza di Gemma Calabresi Milite, vedova del Commissario Luigi Calabresi. L’evento, introdotto dal giornalista Marco Bardazzi, sarà visibile anche in collegamento in Sala Ferrovie dello Stato B2.

ARENE E SPETTACOLI DI OGGI: PROGRAMMA MEETING DI RIMINI 2022

Infine, per quanto concerne le sezioni Arene e Spettacoli, ecco cosa propone il cartellone di eventi di martedì 23 agosto dal programma dettagliato del Meeting Rimini 2022: alle ore 12.30 (Arena Scienza Pad. C1, a cura di Associazione Euresis e Camplus) c’è “La bellezza nella scienza”, col fisico Lucio Rossi dell’Università degli Studi di Milano; “La crisi alimentare globale: la persona al centro” si terrà invece alle 14.30 presso l’Arena Internazionale Pad. C3 e in diretta su Quotidiano Nazionale e Repubblica TV alla presenza di Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Maurizio Martina, Vicedirettore Generale FAO (introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS).

Alle ore 17 c’è “Creare e ricreare con l’economia circolare” (Arena Internazionale Pad. C3) con Enrico Dall’Olio, Presidente Agribioenergia Soc. Coop. Agricola; “L’acqua, un bene per l’umanità” è in programma alle ore 18.15 (Arena Internazionale Pad. C3) mentre “Scatti di scienza. Fotografie e video scientifici di e per studenti” si terrà alle 18.30 presso l’Arena Scienza Pad. C1. Infine gli Spettacoli: alle ore 20.30 proiezione di “Ariaferma” (Corte degli Agostiniani, per la regia di Leonardo Di Costanzo); alle ore 21.30 “Anche i Santi hanno i brufoli” (Teatro Galli, di e con Giovanni Scifoni); “Dall’altra parte del mondo” de La Carovana dei Mondi (ore 21.30, Palco Spettacoli Piscine Ovest Illumia, serata dedicata alla figura di Lucio Dalla; biglietti gratuiti fino ad esaurimento posti).

PROGRAMMA MEETING DI RIMINI 2022: DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Tutti gli incontri e appuntamenti della 43esima edizione in programma al Meeting di Rimini possono essere seguiti in diretta streaming sul canale ufficiale di YouTube ma, come visto, alcuni degli eventi in programma godranno della diretta tv sui siti web e i canali delle testate giornalistiche e televisive che daranno risalto all’edizione 2022 della kermesse riminese (tra cui Corriere TV, Quotidiano Nazionale, Repubblica TV, Sky TG24, RaiNews e altri).

IL PROGRAMMA DI OGGI DEL MEETING DI RIMINI 2022 IN PDF

