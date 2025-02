PROGRAMMA MONDIALI SCI 2025: SI COMINCIA CON IL TEAM EVENT

È tempo di leggere il programma Mondiali sci 2025, perché martedì 4 febbraio è il giorno in cui prendono il via le gare di questa kermesse iridata: siamo a Saalbach, dunque in Austria, la pista è la Zwolfer sulla quale si snodano vari tracciati che saranno protagonisti delle gare che dureranno fino a domenica 16 febbraio. Di conseguenza avremo quasi due settimane di grade spettacolo, sia pure con qualche giornata di pausa, ma il programma Mondiali sci 2025 è ricchissimo: si comincia appunto oggi con il team event che è uno slalom parallelo, ricordando che nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 febbraio avremo anche le combinate a squadre, prima maschile e poi femminile.

Dopo il team event di oggi, ci sarà spazio alle gare “normali”, quelle che sono già protagoniste in Coppa del Mondo: giovedì avremo il super-G femminile e venerdì quello maschile, sabato e domenica (rispettivamente 8 e 9 febbraio) si concluderanno invece le prove di velocità con le due discese, anche in questo caso la prima sarà quella delle donne e poi ci sarà quella degli uomini. A quel punto entreremo nella seconda settimana: naturalmente, il programma Mondiali sci 2025 sarà dominato dalle prove tecniche, e allora andiamo a vedere di cosa si tratta.

LA SECONDA SETTIMANA DEI MONDIALI SCI 2025

Il programma Mondiali sci 2025 prosegue dunque dopo il giorno di pausa, che sarà lunedì 10 febbraio: abbiamo già detto delle due combinate a squadre che di fatto inaugureranno le prove a due manche. Giovedì 13 febbraio prenderà il via il gigante femminile: una delle gare in cui l’Italia ha certamente maggiori possibilità di portare a casa una medaglia che sia anche d’oro, anche se va detto che in termini generali la nostra nazionale può ambire a podio e vittorie in quasi ogni singola disciplina, con le debite differenze. Il gigante maschile andrà in scena, per i Mondiali sci 2025, venerdì 14 febbraio e a quel punto resteranno solo due gare.

Inevitabilmente saranno gli slalom, tra i paletti stretti: anche in questo caso prima le donne e poi gli uomini, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio. Questo è dunque il programma Mondiali sci 2025, ma per il resto bisognerà naturalmente vivere le gare: non vediamo l’ora che a Saalbach si gareggi perché davvero ci sarà tanta carne al fuoco, e mai come ora nell’epoca moderna l’Italia può davvero sperare di comandare il medagliere. Staremo a vedere quello che ci racconterà la pista…

PROGRAMMA MONDIALI SCI 2025

Martedì 4 febbraio, ore 15:15 Team Event

Giovedì 6 febbraio, ore 11:30 super-G femminile

Venerdì 7 febbraio, ore 11:30 super-G maschile

Sabato 8 febbraio, ore 11:30 discesa femminile

Domenica 9 febbraio, ore 11:30 discesa maschile

Martedì 11 febbraio, ore 10:00 Team Combined femminile

Mercoledì 12 febbraio, ore 10:00 Team Combined maschile

Giovedì 13 febbraio, ore 9:45 gigante femminile

Venerdì 14 febbraio, ore 9:45 gigante maschile

Sabato 15 febbraio, ore 9:45 slalom femminile

Domenica 16 febbraio, ore 9:45 slalom maschile