Programma Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live e risultati gare: ecco il Settebello!

PROGRAMMA OLIMPIADI TOKYO 2020: LE GARE DI OGGI 25 LUGLIO

Seconda giornata “ufficiale” del programma delle Olimpiadi di Tokyo 2020: con oggi domenica 25 luglio siamo dunque ormai nel vivo di questa magnifica 32^ edizione dei giochi che pure ci sta regalando grandissima emozioni, fin dalle prime gare. E pur molte altre potrebbero arrivare già oggi e fin dalle prime ore del mattino: il programma delle gare infatti si annuncia più ricco che mai e ancora una volta si partirà anche molto presto. Calendario alla mano e fatti i dovuti conti con le sette ore di fuso orario tra Italia e Giappone, non perdiamo altro tempo e vediamo subito quali saranno gli appuntamenti di questa domenica, tutta riservata ai risultati delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Cominciamo dunque dalla mezzanotte italiana, con le gare del surf, disciplina che fa il suo esordio alle Olimpiadi e dalle ore 2.00 sarà via per le prima partite del Beach volley (tre coppie azzurre, attese solo nella mattinata italiana) e del tabellone femminile del volley: sul taraflex, sempre alle ore 2.00 presenti anche le ragazze di Mazzanti, al debutto conto la Russia. Alla medesima ora cominceranno le gare del canottaggio, dove verranno pure assegnate le prime medaglie, ma pure le prove preliminari del tiro a segno, dello skateboard e della scherma con in pedana le azzurre del fioretto (Errigo, Volpi e Batini) e gli italiani della spada (finali verso le 13.00 italiane).

PROGRAMMA OLIMPIADI TOKYO 2020: PALLANUOTO, SOFTBALL E NUOTO

Proseguendo nel programma olimpico di questa domenica, ecco che alle ore 2.30 cominceranno le prove del tiro con l’arco, mentre alle 3.00 daremo via alle qualificazioni della ginnastica artistica con le nostre fate, guidate da Vanessa Ferrari: alla medesima ora cominceranno anche le prime prove del basket, con l’Italia pure impegnata solo alle ore 6.40 contro la Germania, ma anche il primo turno del tabellone maschile della pallanuoto con il Settebello, campione del mondo, subito protagonista contro il Sudafrica. Sempre nella notte e per la precisione alle ore 3.30 assisteremo poi alle prime finali del nuoto, con le successive batterie attese in vasca solo dalle ore 12.00 del mattino. In questa domenica per i risultati delle Olimpiadi Tokyo 2020 spazio anche per il basket 3×3 con la nostra nazionale impegnata alle ore 3.40 contro la Romania (e alle 6 del mattino ancora contro la Cina), come pure per la Boxe e per il Judo, ma solo dalle ore 4.00, dove protagonisti saranno le nostre punte di diamante Odette Giuffrida (52kg) e Manuel Lombardo (66 kg).

Alla stessa ora cominceranno pure i primi incontri del tennis, sempre per il primo turno e i preliminari del sollevamento pesi: solo alle 5.00 italiane spazio invece alla vela con Camboni, Maggetti e Zenbaro protagoniste. Riflettori puntati poi alle ore 6.00 del mattino sulla prova in linea del ciclismo su strada femminile, dove Elisa Longo Borghin cerca l’impresa: dalle prime ore del mattino italiano avremo poi anche Tennistavolo e Pallamano, ma pure il softball (con l’Italia in campo col Messico solo alle ore 13) mentre solo alle ore 8.00 avremo la finale dei tuffi sincro a 3 metri con Bertocchi e Pellacani. Tra gli ultimi sport a farci compagnia in questa ricchissima domenica per i cinque cerchi il calcio maschile, il cui primo incontro tra Egitto e Argentina comincerà solo alle ore 9.30: in chiusura i turni del badminton e le già sopracitate batterie del nuoto (attenzione a Quadarella nei 400m stile libero e a Panziera nel dorso), come pure gli ultimi scontri di basket, volley e pallanuoto. Sarà un domenica davvero entusiasmante.



