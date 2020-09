Programmato per uccidere/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 26 settembre)

Programmato per uccidere va in onda dalle ore 21,25 di oggi, 26 settembre 2020, su Rete 4. Regista della pellicola Dwight H. Little, un cineasta nato non proprio nel genere, anzi, al contraro, divenuto famoso per una commedia dedicata alle famiglie di grande successo che fu ‘Free Willy 2 (Free Willy 2: The Adventure Home)’, sequel di ‘Free Willy – Un amico da salvare (Free Willy)’, coppia di film dedicati all’amicizia tra un’orca ed un bambino. In seguito Little accresce la sua fama ad Hollywood soprattutto con un film, quel ‘Halloween 4 – Il ritorno di Michael Myers (Halloween 4: The Return of Michael Myers)’, sequel della lunga saga ‘Halloween’, che lo introduce nel cinema d’azione qui in chiave horror. Il regista non è mai stato eccessivamente produttivo e quasi chiude la sua carriera con ‘Anaconda – Alla ricerca dell’orchidea maledetta (Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid)’, classico film avventura, un po’ horror, nel quale un enorme serpente stritolatore semina il panico tra la gente.

‘Programmato per uccidere’ è il terzo film da protagonista di Steven Seagal: dopo ‘Nico’ e ‘Duro da uccidere’. Assieme al produttore e attore americano, in ‘Programmato per uccidere’ troviamo il solito cast quasi anonimo, tutta la trama si svolge sull’erede di Bruce Lee assieme a Chuck Norris e Jean-Claude Van Damme, però merita di essere segnalata la presenza di Keith David, attore afro-americano co-protagonista di tanti film di successo come ‘La Cosa (The Thing), ‘Platoon’ diretto da Oliver Stone, ‘Il terrore dalla sesta luna (The Puppet Masters)’, un horror a tratti comico in cui è protagonista Donald Sutherland, ‘Tutti pazzi per Mary (There’s Something About Mary)’ assieme a Cameron Diaz e Ben Stiller, un outsider di lusso.

Programmato per uccidere, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Programmato per uccidere. L’agente John Hatcher lavora nella DEA (Drug Enforcemente Administration), l’organo federale americano esperto nella caccia alle attività criminali relative allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo una missione in Messico, missione contro locali narco-trafficanti nella quale perde la vita il suo migliore amico, si ferma per riflettere sulla sua vita, sulla sua condotta deontologica, rendendosi conto di non essere poi così diverso dai criminali a cui da la caccia. Si prende quindi un lungo periodo di standby dalla DEA, torna a Chicago, la sua città natale nella quale ritrova amici, famigliari, il suo rione nel quale è cresciuto, Max, vecchio amico ora allenatore della squadra locale di football dopo essersi congedato dall’esercito. Eppure la situazione non è idilliaca come John vorrebbe: nel quartiere la legge è dettata da un giamaicano che spaccia droga anche ai ragazzini più giovani, motivo per il quale la coppia di amici si allea per portare giustizia privata in una terra di nessuno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA