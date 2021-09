PROGRAMMI FEDELTÀ/ Cos’è e come funziona la raccolta punti PAYBACK

I meccanismi dei programmi fedeltà sono entrati ormai a pieno diritto nella nostra quotidianità e fanno parte delle abitudini di ciascuno di noi. I brand più diversi li utilizzano per premiare i clienti affezionati, e nel mare magnum delle formule che vengono offerte ce n’è una che svetta rispetto a tutte le altre. Si tratta del programma fedeltà multipartner di PAYBACK, contraddistinto da una fidelity card che permette di accumulare punti in tantissimi negozi. La raccolta punti PAYBACK, infatti, consente al consumatore di fare spese e acquisti presso oltre trecento realtà aderenti, in modo da accumulare punti che poi potranno essere convertiti in gift card e buoni sconto o premi del catalogo.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,21%, Recordati a +2,63% (30 settembre 2021)

La formula di questa raccolta punti è perfetta sia per i consumatori che per le aziende, che aderiscono all’iniziativa in qualità di partner. Il motivo è presto detto: le attività possono allargare il proprio bacino di utenti con estrema facilità, ottenendo al tempo stesso e in tempi piuttosto rapidi la loro fiducia. Chi acquista, d’altro canto, può non soltanto ottenere dei riconoscimenti gratificanti grazie alla raccolta punti ma anche risparmiare e avere vantaggi diversi già solo per il fatto di utilizzare presso partner differenti la medesima carta fedeltà.

NADEF/ L'errore di Draghi, combattere l'evasione con la riforma dell'Irpef

Come avere accesso e partecipare al programma PAYBACK

La carta fedeltà relativa al programma multipartner di PAYBACK è del tutto gratuita e dà diritto a prendere parte all’iniziativa. Come si ottiene? Bastano pochi clic, recandosi sul portale ufficiale del programma dove – tra le altre cose – sarà facile avere accesso alle info utili, alle FAQ e al catalogo sia dei premi che delle realtà aderenti. Ci sono alcuni booster che è possibile sfruttare per fare in modo di accelerare la raccolta: si tratta dei coupon, che vanno attivati subito prima di fare le compere.

Le piattaforme virtuali sono intorno a noi, ecco perché una realtà come quella di PAYBACK ha scelto di puntare in maniera decisa sulla portabilità perfezionando una app in grado di supportare sia in fase di registrazione e di attivazione che di monitoraggio della raccolta punti e relative scadenze. Dove si può usare questa carta? E’ possibile utilizzare la carta fedeltà sia per effettuare acquisti online, e dunque sulle piattaforme ecommerce, sia fisicamente presso i punti vendita dei Partner PAYBACK dove più o meno abitualmente si fa shopping. Abbiamo accennato ai coupon per accelerare la raccolta punti, anche se in realtà essi non rappresentano il solo mezzo per farlo. Vengono via via lanciate iniziative nel corso del tempo per velocizzare e movimentare il programma, accattivandosi attenzioni e simpatie dei consumatori che mirino ad aggiudicarsi un determinato premio. Da sottolineare comunque anche il fatto che il catalogo stesso abbinato al programma multipartner si aggiorna e cambia continuamente, in modo da offrire nel tempo premi sempre diversi e nuovi. Al centro di tutto, in un’ottica di capillare digitalizzazione, si pone naturalmente l’app del programma, che mostra i dati della propria carta fedeltà, assieme al catalogo completo. Si può inoltre monitorare il saldo punti oppure si possono velocemente attivare determinati coupon.

SPY FINANZA/ Il tweet che svela il suicidio energetico dell'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA