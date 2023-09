Proiettili con uranio impoverito dagli Usa all’Ucraina/ L’annuncio del Pentagono: “Usati nei carri armati”

Nuove munizioni partite dagli Usa e dirette a Kiev. In Ucraina arriveranno presto i proiettili con uranio impoverito. L’amministrazione Biden fornirà dunque per la prima volta le controverse munizioni, che tanto hanno fatto discutere. Le misure saranno inserite nell’ambito di un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 175 milioni di dollari da parte dell’amministrazione Biden. I proiettili all’uranio impoverito potranno essere sparati dai carri armati americani Abrams che arriveranno a Kiev in autunno, secondo fonti citate da Politico e dalla Cnn.

La decisione arriva dopo mesi di dibattito sui proiettili, che dovrebbero avere un’alta efficacia contro i carri armati russi. Nei mesi scorsi il Regno Unito ha inviato lo stesso tipo di munizioni all’Ucraina per armare i suoi carri armati Challenger 2: è però la prima volta che un tale armamento arriva da Washington. “Le munizioni all’uranio impoverito sono molto efficaci e diversi studi dimostrano che non c’è il rischio di radiazioni” ha sottolineato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con la stampa estera. Ad annunciare l’invio all’Ucraina di tali proiettili è stato il Pentagono.

Nuovo attacco sul Donetsk

Intanto, degli armamenti all’Ucraina, ha parlato anche il Commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni intervenendo al Festival della Politica di Mestre: “Per l’Ucraina abbiamo fatto delle cose pazzesche e senza precedenti. L’Ue ha preso una posizione di sostengo a un Paese che vuole aderire, sostenendolo economicamente più di quanto non stiano facendo gli Usa”, proseguendo: “Con 18 miliardi di euro, nel 2023, contribuisce a tenere in piedi un Paese aggredito. Questo è lo straordinario contributo che dà alla causa della libertà”.

Nella giornata di oggi la Russia ha attaccato un mercato nella regione di Donetsk: 16 persone sono morte, tra cui un bambino, e almeno 20 sono rimaste ferite. “Quando qualcuno nel mondo prova ancora ad avere a che fare con qualcosa di russo, significa chiudere gli occhi sulla realtà. L’audacia del male. La sfacciataggine della malvagità. Disumanità assoluta. In questo momento, l’artiglieria dei terroristi russi ha ucciso 16 persone nella città di Kostiantynivka, nel Donetsk. Un mercato ordinario. Negozi. Una farmacia. Persone che non hanno fatto nulla di male. Molti feriti. Purtroppo il numero delle vittime e dei feriti potrebbe aumentare” ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “questo male russo deve essere sconfitto il prima possibile”.

