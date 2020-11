Proiezioni Elezioni Usa 2020/ Risultati, Trump batte Biden in Indiana e Kentucky

È tempo di andare a conoscere le proiezioni delle Elezioni Usa 2020, la sfida tra Donald Trump e Joe Biden entra nel vivo (clicca qui per la diretta). In attesa dei risultati – per il momento seggi chiusi in Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont e Virginia – iniziano a circolare le prime “sentenze” e non ci sono delle grossissime sorprese da registrare. Partiamo dal Kentucky: in base alla proiezione dell’Associated Press si è imposto nettamente il presidente uscente. Ma Donald Trump può vantare anche un altro successo: in base alle proiezioni della CNN, il candidato dei repubblicano ha vinto anche in Indiana, dove ci sono in palio 11 grandi elettori. Il candidato dei dem, Joe Biden, non sta a guardare: secondo i dati dell’Associated Press, l’ex vice di Barack Obama ha trionfato in Vermont (3 grandi elettori) e in Virginia (13 grandi elettori).

PROIEZIONI ELEZIONI USA 2020: LA SFIDA TRUMP-BIDEN

Siamo alle primissime battute di questa lunghissima notte dedicata al voto americano, ma le proiezioni iniziali di queste Elezioni Usa 2020 iniziano a fornire qualche dato. In base alle rilevazioni della Cnn, al momento Georgia e South Carolina sono too early too call, non è ancora possibile assegnare la vittoria a uno dei due candidati. Per quanto riguarda la Florida, lo spoglio partirà dai voti espressi in anticipo e via posta ed i primi dati legati alle contee segnalano curiosità degne di nota: a Pasco County è in vantaggio Donald Trump con il 55,8%, quasi 3% in meno rispetto a quanto ottenuto quattro anni fa. Nella contea di Pinellas, invece, troviamo Joe Biden in testa con il 53,7%: nel 2016 fu il tycoon ad imporsi con il 48,6%.



