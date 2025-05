Sono emersi in questi giorni i dettagli relativi al cosiddetto Project Esther, formulato dall’ormai nota – ci torneremo – Heritage Foundation, che contiene tutta una serie di indicazioni su come si dovrebbe agire per debellare completamente i movimenti pro-Palestina dagli USA, in modo da infliggere un duro colpo all’antisemitismo: un progetto formulato a partire dallo scoppio dell’ultima fase della guerra tra Israele e Hamas, che punta i suoi riflettori su buona parte delle istituzioni pubbliche, con una serie di consigli e possibili suggerimenti per eradicare i pro-Pal; mentre sono parecchie le azioni effettivamente intraprese da Trump che sembrano essere coerenti con il Project Esther.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare che la Heritage Foundation – una sorta di think tank repubblicano indipendente e che non lavora direttamente a contatto con il Presidente USA – che ha scritto e formulato il Project Esther è da tempo al centro dell’attenzione di media e osservatori per il suo Project 2025: si tratta di una serie di indicazioni e consigli per riformare profondamente il governo federale statunitense, accentrando maggiori poteri nelle mani del Presidente; il tutto con proposte che, anche in questo caso, sembrano essere finite al centro delle decisioni di Trump, che sembra averne adottate alcune.

Di fatto, tra la Heritage Foundation e il Presidente USA non ci sono, appunto, contatti diretti e, se dal lato della Casa Bianca fino ad ora si è sempre negata fermamente qualsiasi ispirazione al Project 2025 – ed anche al Project Esther –, i vertici della fondazione hanno notato che non può essere del tutto un caso che le azioni di Donald Trump rispecchino parte dei loro suggerimenti; pur precisando che, in ogni caso, il loro compito non è né quello di guidare qualcuno, né quello di rivendicare gli eventuali successi ottenuti.

Cosa contiene il Project Esther formulato dalla Heritage Foundation: il piano biennale per eradicare i movimenti pro-Pal

Tornando a noi, a parlare del Project Esther è stato il New York Times, che l’ha descritto come una serie di consigli per “smantellare rapidamente” i movimenti pro-Pal dagli USA e l’ormai ampio successo che riscuotono “nelle scuole, nelle università, nelle organizzazioni progressiste e al Congresso”: il punto focale del piano è riconoscere a qualsiasi organizzazione sostenga la Palestina lo status di “supporto al terrorismo (…) di Hamas”, che renderebbe molto più aspre le eventuali pene nei loro confronti; inserendo tra queste organizzazioni realtà come la Jewish Voice for Peace, la Tides Foundation, il Rockefeller Fund, Bernie Sanders, George Soros e, più genericamente, le “élite progressiste”.

Il secondo passo, secondo il Project Esther, sarebbe quello di rimuovere i docenti allineati alla Palestina da scuole e università, passando poi all’attacco degli studenti – sia incriminandoli, sia all’occorrenza impedendo loro di frequentare i campus o, addirittura, deportandoli dagli USA – e delle istituzioni – con la minaccia di rimuovere loro i finanziamenti –; mentre, in un terzo momento, si sarebbe poi dovuto anche lavorare per impedire la circolazione di contenuti pro-Pal sui social e sul web.

Dal canto suo, la Heritage Foundation ritiene che per completare il Project Esther ci vorrebbero – forti ovviamente del sostegno di un Presidente disposto ad ascoltare i loro consigli – circa un paio d’anni; mentre, al di là delle (forse ovvie) critiche raccolte dal documento, è anche interessante notare che Trump avrebbe già adottato alcuni dei consigli: è il caso dell’espulsione degli studenti che hanno criticato Israele, oppure del monitoraggio attento dei social per i migranti, dei fondi trattenuti agli atenei della Ivy League e della minacciata deportazione degli studenti attivisti della Columbia.