Promessi Sposi, Trio/ Marchesini, Solenghi e Lopez: un successo senza tempo

I Promessi Sposi del Trio non ha permesso solo ai tre comici di sbarcare in Tv negli anni Novanta, ma ha permesso alla formazione artistica di raggiungere uno dei picchi di maggior successo. Diretto dagli stessi Anna Marchesini, Tullio Soleghi e Massimo Lopez, lo sceneggiato conta su cinque puntate e le riprese sono state realizzate in provincia di Biella, nel Ricetto di Candelo. Ovvero la stessa architettura medievale che diversi anni prima ha interessato il set di un altro celebre successo della rete pubblica, La freccia nera. Ispirandosi al romanzo di Alessandro Manzoni, il Trio inizia a raccontare la storia di Renzo e Lucia grazie alle incursioni della voce narrante, affidata a Lopez nei panni dell’autore. Il primo personaggio ad entrare in scena è dello stesso comico, che vedremo anche nei panni di don Abbondio, ma anche in quelli di uno dei Bravi, in coppia con Solenghi. Fra modernità e passato, come la comparsa di un giornalista che ritroverà la tomba dei genitori di Renzo e che verranno intervistati, seppur morti, per sapere il loro pensiero sulle imminenti nozze del figlio. Per quanto riguarda le guest star, nella prima puntata invece sarà Pippo Baudo a interpretare il ruolo di Pennellone, ovvero il padre di Lucia, mentre nella seconda apparirà Giuliano Gemma. L’attore interpreterà El Gringo, un cowboy che don Rodrigo incontrerà durante un viaggio a cavallo. Compaiono inoltre Wanna Marchi, nei panni di una venditrice di unguenti in grado di sconfiggere la peste, Paolo Valenti, Enrico Ameri, Sandro Ciotti, il conduttore Daniele Piombi (terza puntata), il giornalista Piero Badaloni e il collega Mino Damato, entrambi nella quinta e ultima puntata.

PROMESSI SPOSI DEL TRIO: LE FRASI STORICHE

Sono molte le frasi diventate ormai celebri de I Promessi Sposi del Trio, fra cui quel “Lorenzo, o come tutti dicevano Renzo”, che verrà ripetuto più e più volte per identificare uno dei due protagonisti, interpretato da Tullio Solenghi. All’interno dello sceneggiato però non compaiono solo le caricature dei personaggi creati dalla penna di Alessandro Manzoni, ma anche tanti altri che riguardano le favole. Come la Biancaneve di Anna Marchesini. Oggi, lunedì 13 aprile 2020, Techetechetè trasmetterà uno speciale nel primo pomeriggio con i momenti migliori de I Promessi Sposi e della carriera del Trio. Un modo per far rivivere anche l’immortale Marchesini e tutti i suoi personaggi, come Bella Figheira, la fidanzata di uno dei Bravi. Sarà la stessa attrice a lanciare uno dei tormentoni, ripreso in seguito anche per altri suoi interventi in tv: ‘Pedro, bevi qualcosa Pedro’. “Direi che sono andato oltre le mie aspettative”, ha detto tempo fa Solenghi a L’Avvenire in merito allo sceneggiato, “ho ricoperto ogni ruolo, adesso mi manca solo il circo. Anzi se gli Orfei mi chiamano… io sono qui a disposizione”. L’anno scorso, l’attore e Massimo Lopez sono stati ospiti di Domenica In, che ha deciso così di omaggiare la comica con alcuni estratti delle sue apparizioni in tv. “A lei lasciavamo il primo camerino, era la donna della compagnia, la nostra Anna”, ha detto Solenghi dello spettacolo che lo ha riportato in scena con Lopez, “lei c’è ed è una cosa che dobbiamo anche a lei”. Clicca qui per guardare il video di Anna Marchesini.



