Promising Young Woman, candidato miglior film Oscar 2021/ Mulligan star indiscussa

Tra i film in corsa per aggiudicarsi il premio Oscar 2021 alla miglior pellicola c’è anche Promising Young Woman, progetto cinematografico a cura di Emerald Fennel. Star indiscussa di questo film è la meravigliosa Carey Mulligan. L’attrice britannica, grazie alla sua performance nel film della Fennel, è alla seconda candidatura agli Oscar nella sua vita per la categoria di Miglior Attrice Protagonista a oltre dieci anni di distanza dalla nomination per la sua interpretazione nel film An Education. La Mulligan è inoltre in corsa per aggiudicarsi anche un Golden Globe nella stessa categoria. La realizzazione della pellicola è stata curata da LuckyChap Entertainment, casa di produzione di un’altra attrice che ha trionfato lo scorso anno al premio Oscar, Margot Robbie, rimasta incantata dalla sceneggiatura di Emerald Fennel.

Promising Young Woman, candidato Oscar 2021 come miglior film: la storia di Cassie

Promising Young Woman ci racconta la storia di Cassie, una ragazza brillante e promettente ma che ha visto la sua vita sconvolta da una violenza sessuale subita da una sua amica ai tempi dell’università. Questo tragico evento, culminato con il suicidio dell’amica, fa sì che Cassie abbia messo da parte ogni ambizione dedicandosi a una vita tranquilla e un lavoro modesto. L’unico vezzo che si concede la protagonista è una sorta di vendetta sugli uomini: una volta a settimana si reca in un bar fingendosi ubriaca e porta a casa un uomo dopo averlo adescato. Nel momento in cui la preda di Cassie sembra sul punto di approfittare sessualmente della situazione, la donna rivela il suo stato di sobrietà, terrorizzando i malcapitati. Con il passare del tempo, la ragazza capirà il potenziale di questo suo tentativo di redimere gli uomini e inizierà a praticare lo stesso tipo di esperimento anche con le persone direttamente coinvolte nello stupro della sua amica universitaria.

Promising Young Woman arriva in Italia

Il film non è ancora uscito in Italia, bisognerà aspettare il 25 aprile 2021, mentre in America circola già dal 17 aprile sulle piattaforme di streaming e in alcuni dei cinema che sono stati riaperti dopo le forzate chiusure per il Covid. Promising Young Woman ha incassato pareri molto più che positivi non solo dai critici cinematografici a livello nazionale e internazionale, ma anche da una larghissima fetta del pubblico. Non a caso il film di Emerald Fennel è in corsa per ben sei statuette alla Notte degli Oscar, mentre ha ricevuto quattro candidature in altrettante categorie per quanto riguarda i Golden Globe.

