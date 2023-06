Promossi due studenti che spararono pallini alla prof/ “9 in condotta e media dell’8”

I due studenti colpevoli di aver sparato alla professoressa di scienze con una pistola a pallini durante la lezione, e di averla ripresa con il cellulare e derisa sui social pubblicando il video, sono stati promossi all’istituto tecnico di Rovigo Viola Marchesini. Lo riporta il Corriere della Sera, precisando anche che i ragazzi avrebbero ottenuto una media dell’otto e il nove in condotta. Sono scattate subito le polemiche da parte dei legali dell’insegnante che era stata ferita lo scorso ottobre e rischiava anche di avere gravi conseguenze ad un occhio.

IMMAGINI AUGURI BUONA MATURITÀ 2023/ Foto simpatiche: Fabio Balsamo e l'orso polare (22 giugno)

L’avvocato ha dichiarato che non appena giungerà la conferma ufficiale da parte della direzione dell’istituto sulla promozione, verrà informato il ministro dell’Istruzione Valditara per chiedere di fare luce sulla vicenda, perchè a quanto pare, la sospensione e i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti che avevano commesso il grave gesto non sono state applicate in maniera corretta. Erano in totale cinque i coinvolti ed accusati dell’atto di bullismo, ora il provveditore scolastico di Padova ha dichiarato di non sapere con esattezza se la notizia sia confermata o meno ma comunque “una promozione sarebbe riferita all’effettivo rendimento, e quindi non avrebbe nulla a che fare con sospensioni disciplinari, non basate sui voti“. Nei provvedimenti infatti, non era stata prevista la bocciatura come punizione.

Vaccini a vettore virale, test su infezioni/ Studio "Efficaci contro Meningococco B"

Spararono a prof con pistola a pallini, promossi studenti ” rendimento scolastico eccellente”

Lo scorso ottobre due studenti dell’Istituto Tecnico di Rovigo, durante la lezione di scienze colpirono la professoressa con una pistola ad aria compressa, tra i cinque colpevoli, due in particolare gli autori materiali del gesto. Uno aveva usato l’arma, mentre l’altro filmava ridendo l’episodio. Dopo la querela da parte dell’insegnante nei confronti della scuola era stata richiesta una punizione severa, oltre che la sospensione immediata per i due ragazzi.

Ora però la notizia della promozione, in controtendenza con la decisione dell’altra scuola, quella di Abbiategrasso che invece ha decisio di bocciare lo studente che aveva accoltellato la professoressa, fa discutere. Il legale di uno dei due ragazzi ha dichiarato al Corriere della Sera, che i provvedimenti disciplinari non hanno influenzato i voti decisi dal consiglio di classe, perchè l’andamento scolastico del suo assistito è stato comunque ottimo. Come ha riportato l’Ansa, ora i due legali della prof sono in attesa di una conferma ufficiale prima di prendere ulteriori provvedimenti e rilasciare dichiarazioni in merito.

Clochard ucciso a Pomigliano d'Arco/ Video incastra due minorenni presunti autori del pestaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA