Pronostici amichevoli/ Quote e previsioni sulle partite di mercoledì 7 ottobre

PRONOSTICI AMICHEVOLI DI OGGI: LE NOSTRE PREVISIONI

L’appuntamento con i pronostici delle amichevoli internazionali ci presenta sulla carta tante partite: la finestra dedicata alle nazionali avrà chiaramente il suo highlight con le gare di Nations League, ma intanto mercoledì 7 ottobre è stata organizzata una tornata di test match alcuni dei quali sono davvero molto importanti. C’è in campo anche l’Italia, che all’Artemio Franchi di Firenze sfida la Moldavia; avremo poi gli impegni di Francia, Portogallo, Spagna e Olanda, così come della Croazia. Insomma, un mercoledì sera davvero molto intenso nel quale si potrebbe anche fare un focus circa qualche partita di minore livello; con il consueto ausilio delle quote fornite dall’agenzia Snai, proviamo quindi a capire quale potrebbe essere l’esito di queste partite nei pronostici delle amichevoli, indicando le potenziali favorite partendo ovviamente dalle sfide che sono considerate di maggiore spicco.

PRONOSTICO ITALIA MOLDAVIA

Partiamo ovviamente con Italia Moldavia per i pronostici delle amichevoli: dopo 11 vittorie consecutive Roberto Mancini ha fermato la sua corsa, e il pareggio contro la Bosnia è avvenuto proprio a Firenze. In seguito però gli azzurri sono andati a vincere in Olanda mostrando di avere grande qualità; inevitabile che per questa sera venga assegnato loro il favore del pronostico, la Moldavia è una nazionale che fa ancora parte dell’ultimo gruppo Uefa e, salvo qualche prestazione incoraggiante, non sembra poter fare un grosso salto negli anni a venire. Per questo motivo la Snai indica un bassissimo valore di 1,03 come vincita per la vittoria dell’Italia, identificata dal segno 1; l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare 4,00 volte la puntata, incredibile il segno 2 per il successo esterno della Moldavia che, qualora si verificasse, farebbe entrare nelle vostre tasche addirittura 40,00 volte l’importo investito.

PRONOSTICO PORTOGALLO SPAGNA

Per i pronostici delle amichevoli è particolarmente interessante anche Portogallo Spagna: derby della penisola iberica, in questo momento vede i lusitani leggermente avanti nel percorso. Si tratta della vincitrice della prima Nations League, e di una nazionale che ha tanta qualità e giocatori di esperienza; la Spagna sta provando a ricostruire, il talento come sempre non manca ma è inevitabile che ci vorrà tempo per raggiungere il livello dominante degli anni scorsi. La Snai in questo caso indica una situazione di equilibro quasi totale: il segno 1 per la vittoria del Portogallo – si gioca a Lisbona – vi farebbe guadagnare 2,65 volte quanto messo sul piatto, valore praticamente identico (2,70 volte la puntata) per il segno 2 che identifica invece il successo delle Furie Rosse. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X: in questo caso il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,20 volte l’importo investito con questo bookmaker.



