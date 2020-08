Pronostici Atalanta Psg/ Quote e previsioni per il quarto di Champions League

Quali sono i pronostici su Atalanta Psg, il quarto di finale di Champions League totalmente inedito che questa sera aprirà a Lisbona l’altrettanto inedita Final Eight della competizione? Sulla carta Atalanta Psg è una sorta di sfida fra Davide e Golia: economicamente il confronto è improponibile, il solo Neymar “vale” l’intera rosa dell’Atalanta. Per fortuna però il calcio si gioca su un campo con un pallone e la Dea negli ultimi anni ci ha abituati benissimo, stravolgendo le gerarchie dei valori prima in Italia, dove è ormai da considerare a tutti gli effetti come una delle grandi, e ora anche in Europa, come dimostra l’ingresso ai quarti di Champions League e dunque fra le prime otto squadre della massima competizione già alla prima partecipazione. Dall’altra parte c’è un Psg che ha nella Champions League l’oggetto del desiderio ormai da anni: vincere in Francia è praticamente “ovvio” per i parigini, serve un’affermazione internazionale per entrare definitivamente nel novero delle grandi potenze. La pressione dunque è tutta sul Psg, mentre l’Atalanta non ha nulla da perdere: un punto a favore dei nerazzurri?

PRONOSTICI ATALANTA PSG: QUOTE E PREVISIONI

Resta naturalmente il fatto, che va ricordato parlando dei pronostici di Atalanta Psg, che il Paris Saint Germain a livello di qualità della rosa è ovviamente superiore ai nerazzurri e già solo il fatto che si parli di sfida possibile testimonia della grande crescita avuta dall’Atalanta nelle ultime stagioni – provate a pensare cosa si sarebbe detto solo un paio di anni fa di un ipotetico quarto di finale di Champions League Atalanta Psg… Sfida dunque possibile, anche perché in gara secca l’Atalanta ha dimostrato di sapersela giocare con chiunque, ma certamente con i francesi di base favoriti. Lo dimostrano anche le quote dell’agenzia Snai, che per i pronostici di Atalanta Psg ci danno il segno 2 (formalmente i francesi sono in trasferta) favorito a quota 1,90, mentre molto simili sono i valori sulle altre due combinazioni. Il segno 1 in caso di vittoria dell’Atalanta è quotato infatti a 3,70, mentre il segno X per il pareggio vale 3,90 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA