Pronostici Barcellona Bayern/ Quote e previsioni: chi è favorito? (Champions League)

Quali sono i pronostici su Barcellona Bayern Monaco, il quarto di finale di Champions League certamente più prestigioso fra quelli in programma in questi giorni a Lisbona per l’inedita Final Eight della competizione? Sulla carta Barcellona Bayern è come detto il match più affascinante, tra due squadre che hanno già vinto più volte la Champions League, anche in anni recenti, con tante stelle che scenderanno in campo all’Estadio Da Luz e avranno la possibilità di regalarci gol, spettacolo ed emozioni. Tutto questo considerato, ecco perché non è facile sbilanciarsi sui pronostici di Barcellona Bayern: è doveroso dire che in questa stagione il Bayern Monaco finora è piaciuto di più, sia a livello nazionale (ha vinto Bundesliga e Coppa di Germania), sia in Champions League dove ad esempio agli ottavi ha “massacrato” il Chelsea con due vittorie larghissime sia a Londra ancora a febbraio sia in casa, settimana scorsa.

Guai però a dare per “morti” Leo Messi e compagni: la stagione del Barcellona ha avuto varie complicazioni, anche fuori dal campo, che hanno portato i blaugrana a rimanere a secco nelle competizioni nazionali, ma con tanti campioni tutto è possibile, come ha imparato il Napoli sula propria pelle.

PRONOSTICI BARCELLONA BAYERN: QUOTE E PREVISIONI

Resta il fatto, che va ricordato parlando dei pronostici di Barcellona Bayern, che i bavaresi sono piaciuti di più e potrebbero dunque essere accreditati del ruolo di favoriti, pur con tutte le incognite del caso trattandosi di una partita secca, come da nuovo format delle Final Eight di Champions League in questo anno d’emergenza Coronavirus. Sfida dunque molto interessante e speriamo anche spettacolare, perché di certo in entrambe le squadre non mancano i campioni in grado di illuminare una serata che si annuncia di grande calcio.

Il favore sulla carta per il Bayern Monaco è comunque dimostrato anche dalle quote dell’agenzia Snai, che per i pronostici di Barcellona Bayern ci danno il segno 2 (formalmente i tedeschi sono in trasferta) favorito a quota 2,00, mentre il segno 1 in caso di vittoria del Barcellona è quotato a 3,50, mentre il segno X per il pareggio vale 3,90 volte la posta in palio e sarebbe di conseguenza l’ipotesi più remunerativa per chi scommetterà sulla divisione della posta, che logicamente farebbe proseguire la partita.



