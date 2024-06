Pronostici Borussia Dortmund Real Madrid/ Quote e previsioni sulla finale di Champions League (1 giugno 2024)

PRONOSTICI BORUSSIA DORTMUND REAL MADRID: LE QUOTE SULLA FINALE

È tempo di parlare dei pronostici sulla finale di Champions League 2024: finalmente è sabato 1 giugno, il giorno di Borussia Dortmund Real Madrid che decreterà la squadra campione d’Europa. Si gioca a Wembley, e dunque il Borussia Dortmund torna sul luogo del delitto: undici anni fa, nel celebre stadio di Londra, i gialloneri avevano perso una beffarda finale-derby contro il Bayern Monaco, era quella la squadra di Jurgen Klopp che poi avrebbe lasciato per andare a scrivere la storia anche del Liverpool, dopo aver riportato il club della Ruhr sulle mappe del calcio tedesco ed europeo.

Oggi i pronostici di Borussia Dortmund Real Madrid ci aiuteranno a capire come potrebbero andare le cose in campo: chiaramente c’è una reale favorita che è la squadra di Carlo Ancelotti, forse raramente negli ultimi anni si era visto un margine così netto, almeno ovviamente nelle previsioni, ma attenzione a sottovalutare un Borussia Dortmund che è arrivato a giocarsi la finale di Champions League con pieno merito, eliminando il Psg anche se qui magari aiutato da un po’ di fortuna. Ora però andiamo subito a valutare quali siano i pronostici su questa partita di Wembley.

CHI È FAVORITO IN BORUSSIA DORTMUND REAL MADRID

I pronostici di Borussia Dortmund Real Madrid, come abbiamo detto, sorridono ai blancos ma ora lo andiamo a vedere anche nella valutazione fornita dai bookmaker ufficiali. Prendiamo in considerazione la Snai, che emette le sue quote sulla base delle giocate pervenute: in questo senso il vantaggio del Real Madrid è netto, gli spagnoli sono formalmente in trasferta e dunque per la loro vittoria bisognerà puntare sul segno 2, che con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,65 quello che sarà stato il valore della vostra giocata.

Il segno 1 identifica invece il successo del Borussia Dortmund, e qui il valore sale di parecchio visto che parliamo di una vincita da 5,00 volte l’importo investito; infine arriviamo al segno X, che non solo regola l’eventualità del pareggio ma significa anche che la finale di Champions League arriverebbe almeno ai tempi supplementari: puntando su questo risultato in Borussia Dortmund Real Madrid, la somma nelle vostre tasche equivarrebbe a 4,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.











