Pronostici Champions League: le quote e le previsioni sulle partite di mercoledì 17 settembre, anche stasera siamo nella prima giornata.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DI MERCOLEDÌ

Seconda tornata di partite, i pronostici Champions League sono ancora una grande attualità nella giornata di mercoledì 17 settembre quando si disputano altre sei gare per la prima giornata del girone unico, e questa sera – dopo l’esordio della Juventus – saranno due le squadre italiane impegnate in campo.

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (1^ giornata, oggi 16 settembre 2025)

L’Inter cercherà di dimenticare in fretta la bruciante sconfitta nel derby d’Italia sul campo dell’Ajax, trasferta sulla carta abbordabile anche se delicata visto il momento; l’Atalanta invece ritrova quel Psg che all’ultimo respiro le aveva tolto una semifinale cinque anni fa, e che oggi tra l’altro è anche campione d’Europa in carica.

Pronostici Psg Inter/ Le quote e le previsioni sulla finale di Champions League (oggi 31 maggio 2025)

Poi altre quattro gare, tra le quali certamente spiccano quelle di Monaco di Baviera e Liverpool; bisognerà vedere quello che succederà sui campi, e con i pronostici Champions League inizieremo a fare un focus sulle quote che i vari bookmaker hanno stabilito per le varie gare.

In esame prendiamo sicuramente le due partite che riguardano le nostre rappresentanti; scopriamo subito se siano favorite e in che modo arrivino a questi impegni, senza indugiare oltre possiamo dunque aprire un altro capitolo sui risultati Champions League per le partite della prima giornata.

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sul ritorno dei quarti, oggi mercoledì 16 aprile 2025

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: AJAX INTER

Come detto è Ajax Inter, che analizziamo con i pronostici Champions League, a inaugurare il percorso dei nerazzurri che l’anno scorso sono arrivati in finale, ma ora si trovano in un momento certamente complicato e delicato perché Cristian Chivu, tra l’altro grande ex della partita di stasera, dopo la manita rifilata al Torino ha perso in casa contro l’Udinese e appunto a Torino contro la Juventus, subendo una rimonta da 3-2 e una rete beffarda al 91’ che ha lasciato la squadra, per quanto sia presto parlare, nella metà bassa della classifica dopo tre giornate di campionato.

Urge dunque ritrovare certezze e soprattutto la vittoria: la trasferta della Johan Cruyff Arena sembra il contesto giusto per farlo, la Snai riguardo i pronostici ci dice che il segno 2 per la vittoria dell’Inter ha un valore corrispondente a 1,85 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 1, che regola invece il successo dell’Ajax, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,85 volte la giocata. Nerazzurri dunque favoriti e non di poco ad Amsterdam; per quanto riguarda l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X; questo bookmaker vi premierebbe con una vincita che equivale allo stesso modo a 3,85 volte la somma investita.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: PSG ATALANTA

Altra partita di cui parliamo nei pronostici Champions League è ovviamente Psg Atalanta: cinque anni da quella bruciante sconfitta nella bolla di Lisbona, nel frattempo la Dea ha vinto un’Europa League diventando una potenza del calcio italiano ma il Psg si è laureato campione d’Europa con un 5-0 all’Inter e ha messo in piedi una squadra che, archiviato il periodo delle superstar, si è dimostrata tremendamente concreta e di qualità, anche se poi ha perso il Mondiale per Club di fronte al Chelsea. L’Atalanta, partita con due pareggi in campionato, ha strapazzato il Lecce domenica ma ora la storia rischia di essere molto diversa.

La Snai per esempio offre poco conforto ai ragazzi di Ivan Juric: basti pensare che il segno 2 che regola la vittoria degli orobici vale ben 6,50 volte quello che pensate di mettere sul piatto, dunque il Psg è nettamente favorito e infatti la quota per il suo successo, con questo bookmaker, vi farebbe mettere nelle tasche 1,43 volte la posta in palio, mentre con l’ipotesi del pareggio, che viene identificata dal segno X, la vincita che ne ricavereste sarebbe corrispondente a 4,75 volte la cifra che investirete su questa partita del Parco dei Principi.