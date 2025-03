PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SCOPRIAMO LE QUOTE DI SERATA!

La nostra rubrica sui pronostici Champions League prosegue oggi, mercoledì 12 marzo 2025 con la seconda metà del ritorno degli ottavi: altre quattro partite di cui discutere, altre grandi emozioni con scenari che di campo in campo sono diversi, perché abbiamo almeno due gare con un esito del tutto aperto, e che naturalmente sono quelle cui daremo la precedenza nella nostra analisi, e altre due che invece appaiono chiuse con due squadre già qualificate ai quarti, sicuramente l’Arsenal che all’andata ha centrato un clamoroso 7-1 sul campo del Psv, trovando una serata forse irripetibile e ben sottolineando quale sia la differenza tra le due squadre in questo doppio confronto.

Naturalmente sale l’attesa per il derby di Madrid, una delle due sfide ancora da risolvere, e poi vedremo se l’Aston Villa – o soprattutto Unai Emery, che ci è già passato – sarà in grado di difendere e confermare l’ampio vantaggio che ha nei confronti del Bruges, battuto 3-1 in Belgio; questo e altro nell’analisi dei pronostici Champions League, come sempre per provare a ipotizzare l’esito della serata ci faremo aiutare anche dalle quote che sono state emesse dai bookmaker, e che sono la risultante delle giocate che sono messe sul tavolo. Senza perdere altro tempo allora iniziamo davvero il nostro viaggio nei pronostici Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LILLE BORUSSIA DORTMUND

Con i pronostici Champions League parliamo di Lille Borussia Dortmund, partita in grande equilibrio: si riparte infatti da un pareggio, 1-1 al Signal Iduna Park, per i tedeschi la possibilità di qualificarsi ai quarti potrebbe spazzare via in un solo colpo le enormi difficoltà in campionato ma giustamente sogna anche il Lille, grande sorpresa del super girone con la qualificazione immediata agli ottavi e ora una bella occasione di giocarne il ritorno ai quarti, spinto dal proprio pubblico e con qualche risultato che nel turno precedente aveva davvero fatto scalpore.

A essere favorito al Pierre Mauroy è però il Borussia Dortmund: abbiamo il segno 2 per la vittoria della squadra tedesca che vi garantirebbe una vincita corrispondente a 2,55 volte quanto investito, si difende alla grande il Lille perché il segno 1 che regola la sua affermazione vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,65 volte la vostra giocata. Infine il match potrebbe terminare in parità, portando così ai tempi supplementari: in questo caso il bookmaker di cui stiamo parlando ha previsto una quota, ovviamente sul segno X, che ammonta a 3,40 volte la posta in palio.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ATLETICO MADRID REAL MADRID

Inevitabile parlare anche di Atletico Madrid Real Madrid nei pronostici Champions League, come già nei suoi precedenti episodi nel torneo il derby si è rivelato equilibrato ma il 2-1 con cui i blancos hanno vinto al Santiago Bernabeu rappresenta un vantaggio per nulla indifferente per Carlo Ancelotti, che prosegue la difesa del titolo sapendo che eliminare il grande rivale Diego Simeone potrebbe significare aver fatto un passo avanti fondamentale verso l’Allianz Arena, lo stesso però può dire a maggior ragione l’Atletico Madrid che però stasera deve vincere.

Le quote emesse dalla Snai gli danno ragione, anche se siamo davanti a una vera e propria partita da tripla: c’è una differenza minima tra il segno 1 per la vittoria dei Colchoneros, che vale 2,45 volte quanto messo sul piatto, e il segno 2 che identifica il successo del Real Madrid e permetterebbe una vincita corrispondente a 2,75 volte quella che sarà stata la vostra giocata. Questo bookmaker ha poi previsto una quota pari a 3,55 volte la giocata per il pareggio, per il quale puntare sul segno X: ovviamente, se finisse così al Metropolitano, sarebbero i blancos a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League.