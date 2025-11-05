Pronostici Champions League: le quote e le previsioni sulle partite che si giocano per la quarta giornata del girone, mercoledì 5 novembre.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE PER QUESTA SERA!

Ancora pronostici Champions League, ancora il quadro delle partite di questo super girone da 36 squadre che ci fa vivere, mercoledì 5 novembre, la seconda parte di una quarta giornata che ci fa arrivare al giro di boa con qualche verdetto che se non altro si potrebbe chiarire leggermente di più.

Tocca alle altre due italiane, che sono Inter e Atalanta: due partite molto diverse tra loro, perché per i nerazzurri potrebbe arrivare una goleada buona per blindare la qualificazione agli ottavi mentre la Dea, anche sconfitta in campionato per la prima volta, rischia parecchio nella sua seconda trasferta francese.

Poi naturalmente c’è molto altro, dal Chelsea che va in Azerbaijan alla bella sfida tra un Manchester City che sembra aver ripreso ritmo e un Borussia Dortmund che può essere parecchio pericoloso anche in trasferta; noi però ci concentreremo sugli impegni delle nostre due rappresentanti.

Senza indugiare oltre allora possiamo iniziare il nostro nuovo e ulteriore percorso attraverso i pronostici Champions League, come sempre facendoci aiutare dalle quote che sono state fornite dai bookmaker per ipotizzare quello che il campo potrebbe dirci, e che diventerà realtà tra qualche ora.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: INTER KAIRAT ALMATY

È abbastanza inevitabile che, parlando dei pronostici Champions League, Inter Kairat Almaty sia una partita abbastanza segnata: i nerazzurri hanno sempre vinto, i kazaki hanno un solo punto, basterebbe questo confronto per riferire della nostra squadra nettamente favorita ma poi ovviamente c’è tutta la storia delle due società unita al valore delle rose e dei singoli calciatori, insomma appare davvero una partita totalmente sbilanciata e, senza voler portare sfortuna o altro, è giusto dire che ci aspettiamo che Cristian Chivu possa facilmente uscire con la quarta vittoria in altrettante partite.

Del resto anche i pronostici sanciti dalle agenzie la pensano esattamente in questo modo: per Eurobet il segno 1 che regola il successo dell’Inter vale appena 1,04 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto, attenzione già alla quota per il pareggio (segno X) che ammonta addirittura a 14,00 volte la posta in palio. Se qualche temerario volesse puntare sulla vittoria del Kairat Almaty, e la partita dovesse incredibilmente andare in questo modo, la vincita con questo bookmaker rappresenterebbe un colpo davvero grosso: infatti per il segno 2 stiamo parlando di ben 35,00 volte la giocata.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: MARSIGLIA ATALANTA

Ben più equilibrata Marsiglia Atalanta con i pronostici Champions League: Roberto De Zerbi ben conosce la Dea e per un bresciano come lui si tratta di un match sentito, intanto il suo OM ha ripreso quota in Ligue 1 vincendo ad Auxerre (dopo la sconfitta di Lens) ma in questa competizione deve ancora trovare ritmo, anche se nella sua unica partita al Vélodrome ha schiantato l’Ajax. L’Atalanta potrebbe essere in calo: la sconfitta di Udine ha lasciato qualche scoria soprattutto sul modo in cui la Dea ha giocato, Ivan Juric chiaramente non è ancora sotto esame ma intanto servono punti almeno per i playoff.

Secondo Eurobet questa partita è equilibrata, ma comunque il Marsiglia parte in vantaggio: abbiamo il segno 1 per la vittoria della squadra francese che vi consentirebbe di intascare una vincita corrispondente a 2,05 volte l’importo che avrete pensato di investire, per contro il successo dell’Atalanta regolato dal segno 2 porta in dote un guadagno che equivale a 3,25 volte la posta in palio. C’è infine l’eventualità del pareggio che è quella che paga più di tutte: puntando infatti sul segno X, il valore della somma vinta ammonterebbe a 3,65 volte la quota che sarà stata messa sul piatto.