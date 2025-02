PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DI MARTEDÌ

Finalmente anche per i pronostici Champions League possiamo parlare di andata dei playoff: come sappiamo, questo turno arriva dopo le otto giornate del super girone che hanno determinato una classifica nella quale le prime otto sono andate subito agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima sono appunto impegnate questa sera (e nelle gare di ritorno) e le altre sono state eliminate, forse l’altra grande novità introdotta dalla Uefa, e che ci trova anche abbastanza d’accordo, è quella di aver cancellato le “retrocessioni” da una competizione all’altra.

Sia come sia, è davvero tempo di analizzare i pronostici Champions League: in questa finestra proveremo a scoprire quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulle varie partite, ma in particolar modo ci concentriamo sulla Juventus che torna ad affrontare il Psv Eindhoven e vuole prendersi gli ottavi di finale per continuare a inseguire il suo sogno, le cose non stanno andando benissimo alla Vecchia Signora che deve fornire tante risposte sul campo e non solo, dunque con l’aiuto del bookmaker scopriamo quale squadra sia favorita tra quella bianconera e quella olandese iniziando il nostro viaggio nei pronostici Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: JUVENTUS PSV

Quindi è Juventus Psv la partita di cui parliamo con i pronostici Champions League. Le due squadre si erano affrontate per aprire il super girone: era settembre, la Juventus aveva vinto dominando ma in quel momento sembrava essere una squadra in cui tutto girava alla perfezione a cominciare dalla difesa. Le cose sono cambiate abbastanza rapidamente e lo sappiamo: diciamo che ai bianconeri è andata bene di aver evitato il derby contro il Milan nel sorteggio dei playoff ma il Psv Eindhoven può essere una squadra impegnativa, specialmente se questa sera all’Allianz Stadium dovesse arrivare un risultato che lasci tutto in bilico.

Intanto noi possiamo dire che l’agenzia Snai, secondo le giocate pervenute, ha riconosciuto alla Juventus il ruolo della squadra favorita perché il segno 1 che regola la sua vittoria vale 1,90 volte quello che penserete di mettere sul piatto, per contro invece abbiamo un valore corrispondente a 4,00 volte la puntata sul segno 2 per l’affermazione del Psv. Infine l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, ha un guadagno previsto che ammonta a 3,50 l’importo che avrete investito sulla partita di Champions League.