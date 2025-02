PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: DUE ITALIANE STASERA!

Nuovo capitolo dei pronostici Champions League, perché mercoledì 12 febbraio 2025 è la sera in cui si giocano le altre quattro partite per l’andata dei playoff: avremo dunque le altre due italiane in campo, naturalmente Atalanta e Milan, e possiamo dire che entrambe siano state beffate sullo striscione del traguardo perché avrebbero potuto qualificarsi agli ottavi senza passare da questo turno intermedio, ma hanno sprecato qualche punto di troppo lungo la strada e, almeno per quanto riguarda i rossoneri, c’è il grande rammarico per aver perso a Zagabria l’ultima partita del girone, contro una squadra che è stata eliminata.

L’Atalanta è arrivata nona: il pareggio di Barcellona è comunque un buon risultato, ma la Dea in precedenza aveva pareggiato in casa contro il Celtic e dunque può a sua volta mangiarsi le mani, tuttavia entrambe le nostre rappresentanti giocheranno in casa la partita di ritorno e dunque questo può essere un ulteriore vantaggio, rispetto agli accoppiamenti che già sembrerebbero dare un minimo di margine. A tale proposito, adesso è veramente arrivato il momento di capire insieme quali siano le quote proposte dai bookmaker, dunque senza indugiare oltre possiamo iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BRUGES ATALANTA

Molto intrigante Bruges Atalanta, una partita che come detto vede la Dea partire favorita ma che non va sottovalutata: tutto sommato il Bruges ha fatto bene nel corso del super girone, su questo campo ha costretto la Juventus a giocare un match brutto e anche quel pareggio senza reti è servito ai belgi per ottenere il playoff. L’Atalanta come già detto ha viaggiato a un ritmo da ottavi, ma alla fine non è riuscita a entrare nelle prime otto della classifica: resta comunque un percorso più che buono per la squadra di Gian Piero Gasperini, che ora può fare un ulteriore passo verso la gloria.

I pronostici Champions League sanciti dalla Snai ci dicono di un’Atalanta favorita con un valore pari a 2,05 volte la giocata sul segno 2 per la sua vittoria, per contro il successo del Bruges (regolato dal segno 1) vi permetterebbe di guadagnare una somma che equivale a 3,60 volte la posta in palio, infine il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote, con questo bookmaker, una vincita corrispondente a 3,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto per la partita.

PRONOSTICI CHAMPIONSS LEAGUE: FEYENOORD MILAN

Anche Feyenoord Milan ammicca ai rossoneri, sia pure in maniera meno spiccata: diciamo subito allora che le quote previste dall’agenzia Snai considerano che il segno 2 per la vittoria del Diavolo abbia un valore ammontante a 2,20 volte quanto investito, mentre il segno 1 che regola il successo del Feyenoord porta in dote una vincita corrispondente a 3,05 volte la vostra giocata. Il pareggio, per il quale puntare sul segno X, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,65 volte quanto messo sul piatto per una sfida che, al De Kuip, è comunque molto delicata per il Milan.

I rossoneri, partiti male anche per le difficoltà del calendario, sono poi andati in grande ripresa: l’highlight rimane la vittoria al Bernabeu, peccato per il ko contro la Dinamo Zagabria ma Sergio Conceiçao ha portato miglioramenti e dunque sembra esserci tutto per superare il turno e volare agli ottavi. Tuttavia, attenzione al Feyenoord: gli olandesi nel corso del super girone hanno anche demolito il Bayern qui a Rotterdam, ma a spostare l’asticella verso il Milan sarà anche il fatto che oggi Santiago Gimenez, peraltro già a segno in campionato, giochi con la maglia rossonera, particolare non indifferente.