Pronostici Champions League: le quote e le previsioni sulle partite di giovedì 18 settembre, che chiudono la prima giornata del super girone.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DI GIOVEDÌ

Eccoci allora con i pronostici Champions League a parlare anche delle partite che si giocano giovedì 18 settembre: terza e ultima serata in compagnia della prima giornata di questo super girone che abbiamo conosciuto lo scorso anno, e che torna protagonista con tutte le sue sorprese e conferme del caso.

La terza serata è dedicata al Napoli, per così dire, ultima squadra italiana a rivelarsi: anche i partenopei affrontano una trasferta tostissima perché fanno visita al Manchester City, che ha vinto la Champions League nel 2023 e poi, pur calando e risultando meno dominante, rimane una corazzata del calcio europeo.

Antonio Conte andrà dunque alla ricerca del grande colpo partendo da un momento davvero positivo in campionato, ma ci sono altre cinque partite che oggi possono dirci molto; noi proveremo a darne un quadro con i pronostici Champions League.

Iniziamo allora il nostro viaggio senza indugiare oltre, come al solito ci faremo sostenere dalle quote che i bookmaker stanno emettendo e aggiornando e proveremo a ipotizzare quali saranno gli esiti dei campi almeno delle partite che riteniamo più importanti o che hanno qualcosa in più da dire rispetto alle altre.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: MANCHESTER CITY NAPOLI

Partiamo ovviamente da Manchester City Napoli nei pronostici Champions League, due squadre che nel weekend hanno vinto segnando tre gol: per i partenopei si è trattato della mai scontata trasferta di Firenze, gli uomini di Pep Guardiola invece arrivavano da due sconfitte consecutive ma si sono riscattati alla grande, timbrando un netto 3-0 nel derby contro il disastrato Manchester United. Entrambe dunque a caccia di conferme, per punti già molto importanti per evitare di dover giocare un playoff che poi si può rivelare sempre molto rischioso.

La Snai ci dice di un Manchester City favorito, perché la quota posta sulla sua vittoria (segno 1) vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,65 volte quello che avrete pensato di investire; l’eventualità del pareggio, che è identificata dal segno X, ha un valore che corrisponde a 4,00 volte la posta in palio e infine possiamo andare al segno 2 che naturalmente è quello sul quale puntare in caso del successo esterno del Napoli, in questo caso il bookmaker vi permetterebbe una vincita che equivale a 5,00 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: NEWCASTLE BARCELLONA

Un’altra partita molto interessante della quale parlare per i pronostici Champions League è Newcastle Barcellona, anche questa un pezzo di storia che ci rimanda alla fine degli anni Novanta e inizio Duemila: da verificare se i Magpies possano provare a prendersi i playoff e se il loro progetto aperto dal fondo Pif possa realmente portare a qualcosa in più rispetto alla Coppa di Lega comunque straordinaria. Il Barcellona l’anno scorso ha sfiorato letteralmente la finale: è ancora oggi tra le grandi favorite per il titolo ma anche in questo caso bisognerà vedere cosa dirà il campo.

Intanto secondo la Snai che ha emesso le sue quote lquadra favorita è quella blaugrana, come potevamo aspettarci, infatti il segno 2 che regola la sua vittoria al St. James’ Park porta in dote una vincita che ammonta a 2,20 volte la giocata contro il segno 1, per il successo del Newcastle, che ha invece un valore equivalente a 2,95 volte l’importo investito. Con il pareggio, identificato dal segno X, questo bookmaker vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 3,75 volte quanto messo sul piatto.