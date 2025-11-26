Pronostici Champions League: le quote e le previsioni sulle partite che si giocano mercoledì 26 novembre, sempre per la quinta giornata.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE ALTRE DUE ITALIANE!

Ecco un altro capitolo all’interno dei pronostici Champions League, siamo arrivati alle partite di mercoledì 26 novembre che completano il quadro della quinta giornata e di conseguenza arriviamo oltre metà percorso con le nostre due rappresentanti che questa sera saranno ovviamente Inter e Atalanta.

Impegni esterni, anche se forse diversi: per i nerazzurri ci sarà la possibilità di vendicare l’eliminazione che nel 2024 avevano subito agli ottavi per mano dell’Atletico Madrid, che al Metropolitano aveva rimontato per poi imporsi ai rigori; la Dea trova l’Eintracht che nell’ultimo impegno ha pareggiato contro il Napoli.

Se poi per l’Inter si tratta di far fruttare al meglio il tesoretto di 12 punti raccolti nelle prime quattro giornate, per l’Atalanta la situazione di classifica è sì buona ma ancora da blindare, soprattutto in un momento poco brillante e con un cambio di allenatore che certamente potrebbe influire.

Vedremo allora cosa ci diranno i campi tra poco, ma noi adesso con i pronostici Champions League dobbiamo andare ad analizzare le quote e le previsioni che i bookmaker hanno emesso sulle gare, partiamo ovviamente da quelle di cui abbiamo già detto e che coinvolgono le nostre due squadre.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ATLETICO MADRID INTER

Partiamo quindi da Atletico Madrid Inter, per i pronostici Champions League è già un big match anche senza considerare che stiamo parlando di una squadra italiana, che nelle prime quattro partite ha fatto quello che doveva fare e cioè vincere sempre contro squadre abbordabili, adesso si tratta di raccogliere qualche altro punto per blindare la qualificazione immediata agli ottavi ed ecco il primo match davvero tosto, l’Atletico Madrid arriva dalla vittoria contro l’Union SG e in casa fino a questo momento ha sempre vinto schiantando anche l’Eintracht per 5-1, anche se per contro ha perso due volte in trasferta.

Cosa ci dicono le quote fornite dalla Snai? Ci dicono che sia pure di poco sono i Colchoneros ad avere il vantaggio del pronostico, con un valore corrispondente a 2,25 volte la giocata sul segno 1; per contro il segno 2 che regola il successo dell’Inter vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 3,05 quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine al Metropolitano la partita di Champions League potrebbe anche terminare in parità, quindi chi avesse deciso di puntare sul segno X guadagnerebbe, con questa eventualità, una somma che sarà pari a 3,05 volte la posta in palio.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: EINTRACHT ATALANTA

Andiamo ora ad affrontare il tema di Eintracht Atalanta nei pronostici Champions League, la Dea ha vinto a Marsiglia nell’ultima giornata prendendosi tre punti fondamentali per provare a tenere botta, nel senso che invece in campionato sono arrivate tre sconfitte consecutive e la situazione sta peggiorando, Raffaele Palladino ha preso il posto di Ivan Juric e bisognerà vedere in che modo riuscirà a entrare subito nella testa dei giocatori, perché l’Eintracht ha sì subito due manite da Liverpool (in casa) e Atletico Madrid ma ha appunto pareggiato a Napoli e all’esordio aveva rifilato a sua volta cinque gol al Galatasaray.

Squadra dunque che può fare male se in serata, ma secondo i pronostici Champions League della Snai l’Atalanta ha comunque un leggerissimo vantaggio perché il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe di intascare una cifra che ammonta a 2,55 volte la posta in palio, siamo invece a 2,60 volte la vostra giocata per il segno 1 che naturalmente regola l’ipotesi dell’affermazione dell’Eintracht. Andiamo poi a valutare l’opzione del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker garantisce un guadagno che corrisponde a 3,55 volte la somma messa sul piatto.