Pronostici Champions league/ Le quote e le scommesse per le sfide del quinto turno

La prima manifestazione per club della Uefa torna protagonista e certo tocca pra subito vedere i pronostici di Champions league fissati dalla nostra redazione alla vigilia di questo quinto turno della fase a girone. Anche oggi, martedì 26 novembre, come domani, mercoledì 27 novembre, i tre punti messi in palio verranno moltissimo perchè son ancora tanti i verdetti che vanno decisivi in vista della prossima fase della competizione. Per questo tanti pronostici della Champions league non ci parranno netti e univoci e alcune quote e scommesse potrebbero essere molto vicini. Esaminando poi match per match i pronostici di Champions league di questa quinta giornata, non possiamo non avere un occhio di riguardo agli incontri che vedranno protagoniste le squadre italiane: oggi saranno in campo alle ore 21.00 Atalanta e Juventus, mentre domani assisteremo a Liverpool-Napoli alle ore 21.00 e Slavia Praga-Inter alla medesima ora. Ma ora andiamo ad approfondire quote, scommesse e pronostici della Champions league per questo quinto turno della fase a gironi.

PRONOSTICO ATALANTA DINAMO ZAGABRIA (ore 21.00)

Contro la formazione croata la Dea ha esordito in Champions league con una sonora sconfitta per 4-0 e certo Gasperini e giocatori sono più che impazienti di scendere in campo per ottenere vendetta, ovviamente col favore del pronostico. Benché ormai la qualificazione alla prossima fase della Coppa sia quasi impossibile per i bergamaschi, certamente o nerazzurri vorranno chiudere questa prima esperienza al meglio. Serve un risultato decisivo.

PRONOSTICO JUVENTUS ATLETICO MADRID (ore 21.00)

Per i pronostici di Champions league, la sfida a Torino ci appare di difficile lettura: la Vecchia Signora ha già in tasca il biglietto per gli ottavi di Coppa, ma certo Sarri e i bianconeri non sono certo tipi da scendere in campo senza avere in mente solo la vittoria. Di contro ci sarà comunque l’Atletico Madrid di Simeone, squadra ostica che ancora lotta per la qualificazione e che deve porre rimedio all’ultimo KO con il Leverkusen. Sarà quindi un incontro davvero duro per la Juventus questa sera.



