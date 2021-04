Pronostici Champions league/ Le quote e previsioni per le sfide dei quarti

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: AL VIA I QUARTI DI FINALE

Dopo lunga attesa, andiamo a dare spazio ai pronostici di Champions league, per le prime partite che ci faranno compagnia già oggi, martedì 6 aprile 2021, valide per il turno di andata dei quarti di finale.

Siamo dunque impazienti di esaminare da vicino quote e pronostici per i match che ci allieteranno oggi e che sicuramente ci offriranno grandissimo spettacolo: pur trattandosi solo del turno di andata (e che dunque la qualificazione alla Final Four si deciderà solo nei prossimi giorni ) sicuramente le big del calcio europeo vorranno subito mettere da parte un risultato importante e non apparire impreparate in questo momento così delicato della stagione. Cominciando dunque dalle due sfide che ci faranno compagnia oggi alle ore 21.00 e dunque Real Madrid-Liverpool e Manchester City-Borussia Dortmund, vediamo che ci riservano i pronostici di Champions league.

PRONOSTICO REAL MADRID LIVERPOOL

Alla vigilia del big match di questo martedì sera ci pare veramente complicato fissare un pronostico netto. Se è vero che i Reds in stagione stanno faticando non poco tra i confini nazionali, pure la squadra di Klopp si sta comportando in maniera egregia in ambito europeo, come dimostra anche l’ottima qualificazione ottenuta contro il Lipsia agli ottavi. Per Zidane, che approccia il match in condizione, sarà incontro ben complicato, visti anche i recenti precedenti tra i due club.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND

Sulla carta per difficile che i tedeschi possano superare la corazza di Guardiola, che domina in Europa come pure nel primo campionato inglese. I citizens sono formazione in forma, che agli ottavi non ha avuto problemi a regolare con un chiaro 4-0 (tra andata e ritorno ) il Borussia Monchengladbach: non così i gialloneri, che invece hanno fatto fatica col Siviglia nel precedente turno. Pure la squadra di Terzic non è compagine da sottovalutare e il colpo di scena è davvero dietro l’angolo!

