Pronostici Champions League/ Previsioni e quote per le partite, ritorno quarti

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: CHI SONO I FAVORITI?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite di ritorno dei quarti di finale, che ci terranno compagnia questa settimana decretando i verdetti circa i nomi delle quattro semifinaliste che proseguiranno il proprio cammino in Champions League. Queste partite saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà in particolare oggi, martedì 13 aprile 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League delle sfide che vedranno tra oggi e domani scendere in campo per i match di ritorno le squadre protagoniste tra le migliori otto della Uefa Champions League 2020-2021, purtroppo senza più alcuna squadra italiana coinvolta, con fischio d’inizio di tutti gli incontri fissato per le ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE

PSG BAYERN MONACO

La vittoria del Paris Saint Germain sotto la neve di Monaco sarà ricordata a lungo, ma la sfida stellare tra francesi e tedeschi sicuramente non è ancora chiusa e il Psg non può per ora cullarsi sul pensiero della rivincita della finale 2020. Chiaramente però per il Bayern Monaco la faccenda si fa molto complicata e la compagine bavarese dovrà esporsi a rischi anche molto pericolosi, se si concedono spazi a un attacco atomico come quello dei transalpini, a cominciare da un Kylian Mbappé che ha già schiantato il Barcellona e adesso vorrà completare l’opera pure contro il Bayern. Pronostico incerto, consigliamo l’opzione più remunerativa secondo l’agenzia Snai, che propone il segno X a 3,80 volte la posta in palio.

CHELSEA PORTO

Annotando innanzitutto che mai come in questo caso il concetto di fattore campo sarà relativo, dal momento che questa sfida di ritorno come già quella dell’andata si giocherà in campo neutro a Siviglia, è chiaro che il successo inglese per 0-2 di sei giorni fa (quando formalmente era in casa il Porto) rende difficilissima la missione rimonta dei lusitani in questa seconda sfida contro il Chelsea di Thomas Tuchel. Non stupisce allora osservare che l’agenzia Snai ritenga molto probabile una vittoria bis da parte del Chelsea, quotando il segno 1 ad appena 1,85 volte la posta in palio.

