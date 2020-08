Pronostici Champions League/ Quote e previsione per gli ottavi di finale (ritorno)

Dopo grande attesa ecco che i riflettori tornano accendersi anche sulla prima competizione del continente del club e dunque urge andare ad esaminare da vicino i pronostici di Champions League che la nostra redazione ha fissato per le partite in programma, questa sera e domani, 7-8 agosto 2020. Proprio in questa due giorni infatti avranno luogo gli ultimi 4 match, che erano stati sospesi e rinviato già alla fine di febbraio per lo scoppio sul continente europeo dell’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus: ora che il peggio pare per il momento passato, serve recuperare il tempo perduto. Saranno dunque messi in programma gli ultimi incontri validi come ritorno degli ottavi di finale della Champions League: in palio allora oggi e domani saranno gli ultimi 4 pass per la Final Eight della Champions che andrà in scena entro fine mese in Portogallo. Nella trepidante attesa di conoscere i verdetti, non ci resta che esaminar da vicino i pronostici di Champions League della nostra redazione, con quote e previsioni fissati anche dal portale Snai, alla vigilia degli ultimi incontri di ritorno per gli ottavi di finale.

PRONOSTICO JUVENTUS LIONE

Benché la Vecchia Signora si presenterà in campo con i cerotti e con l’obbligo di capovolgere l’1-0 subito in terra francese nella partita di andata di questi ottavi di finale, ecco che per il pronostico del big match, non possiamo non dare il nostro favore proprio alla Juventus. Questo pure se il Lione è squadra di grande valore che ha ritrovato pedine importanti (come Depay) e che si presenterà in campo in ottime condizioni di salute.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY REAL MADRID

Sfida aperta per i pronostici di Champions League quella che si accenderà venerdi sera all’Etihad Stadium: i citizens di Guardiola sono più che mai motivati a fare bene in campo internazionale e pure saranno in campo oggi forti del 2-1 segnato all’andata al Bernabeu per la qualificazione ai quarti di finale. Pure però contro una potenza come è il Real di Zidane, fresco campione della Liga, davvero non si può mai sapere fino in fondo.

PRONOSTICO BARCELLONA NAPOLI

Benché gli azzurri abbiamo dimostrato in questo finale di stagione, pur molto complicato (ma premiato dalla vittoria della Coppa Italia a fine giugno) una forza morale e una tempra eccezionale, pure alla vigilia del big match, non possiamo che cedere ai blaugrana il favore del pronostico. Messi e compagni paiono gli inevitabili favoriti per il passaggio del turno, pur dopo l’1-1 registrato al San Paolo nel turno di andata: va aggiunto che se non altro gli spagnoli si presenteranno in campo più riposati, mentre gli azzurri, impegnati solo pochi giorni fa con la Lazio hanno avuto poco tempo per recuperare.

PRONOSTICO BAYERN MONACO CHELSEA

Benché sulla carta questa appaia match aperto ad ogni risultato, pure per i pronostici di Champions League non esitiamo a concedere ai tedeschi il favore del successo. Gli uomini di Flick, peraltro freschi Campioni di Germania e vincitori della Coppa nazionale, approdano alla sfida in ottime condizione e ben concentrati, pur sicuri di ottenere la qualificazione alla Final Eight lusitana, grazie al netto 3-0 segnato fuori casa nel turno di andata. I Blues invece non hanno vissuto un finale di stagione entusiasmante, e pure questa sera Lampard conterà parecchie assenze di peso nel suo spogliatoio. Sarà partita già decisa dunque all’Allianz Arena?

