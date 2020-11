Pronostici Champions League/ Quote e previsione per le sfide del 4^ turno (gironi)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: I BIG MATCH

Sono riflettori puntati sui pronostici della Champions League: con oggi, martedì 24 novembre 2020 infatti daremo il via alla quarta giornata della fase a gironi della prima competizioni UEFA per club e siamo oltremodo impazienti di analizzare quote e previsioni per le sfide messe in programma. E davvero ci attende un calendario di incontri veramente interessante: tra oggi, martedì 24 novembre e domani, mercoledì 25, saranno sfide veramente brillanti e dal pronostico magari non così netto. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere che cosa ci riservano i pronostici della Champions league, con quote e previsioni, facendo subito particolare attenzione alle partite in programma in questo martedi sera e specialmente ai due big match Juventus-Ferencvaros e Lazio-Zenit, entrambe previsti alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

JUVENTUS-FERENCVAROS

Forti del 4-1 inferto solo nel turno di andata, ecco che per i pronostici di Champions league per la sfida tra Juventus e Ferencvaros, non abbiamo dubbi nel consegnare agli uomini di Pirlo il favore al trionfo, alla vigilia del big match. In casa la squadra bianconera è attesa dunque alla vittoria, resta solo a capire con quale risultato la Vecchia Signora (che pure sarà in campo contando qualche defezione importante) riuscirà a superare gli ungheresi. Che comunque rimangono avversario da non sottovalutare, specie se la Juventus vorrà trovare la vetta del girone G. Aggiungiamo che per la Snai nell’1×2 il successo piemontese è comunque netto e quotato a 1.08: solo 28.00 la valutazione per la vittoria del Ferencvaros, mentre il pari è stato fissato a 11.00

LAZIO-ZENIT

Per i pronostici di Champions League, la sfida all’Olimpico tra Lazio e Zenit, che ci attenderà solo questa sera alle ore 21.00, è certo di difficile lettura. Non aiuta il pareggio col risultato di 1-1 ottenuto in terra russa solo lo scorso 4 novembre, come pure la condizione, con cui le due squadre approdano alla sfida. Ricordiamo infatti che lo Zenit ha appena messo da parte alcuni risultati positivi in campionato, ma fuori casa finora non ha certo regalato scintille, specie quando il contesto è internazionale. Pure la Lazio di Inzaghi sarà in campo con qualche cerotto: alcuni risultati non eccezionali (e spesso recuperati solo in extremis) e ancora alcuni big che rimarranno indisponibili. Per la Snai però, forse complice l’atteso ritorno di Ciro Immobile, il pronostico è a favore dei padroni di casa nel’1×2 il successo biancoceleste è stato fissato a 1.87, mentre la vittoria dello Zenit vale 3.90, con il pareggio valutato invece a 3,75.

