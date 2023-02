Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per gli ottavi di finale

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle prime quattro partite d’andata degli ottavi di finale, che tra oggi e domani saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Il massimo torneo calcistico europeo per club torna dopo la pausa invernale, che in questa edizione è stata ancora più lunga del solito perché di mezzo c’è stato anche il Mondiale, mentre non cambia il fatto che le partite degli ottavi di Champions League siano spalmate su due settimane all’andata e altrettante al ritorno, di conseguenza tra oggi e domani si comincerà con quattro partite.

Comunque le emozioni sono garantite grazie ad alcune sfide di fascino assoluto, come ad esempio PSG Bayern di questa sera, ma anche all’impegno del Milan, che ospiterà a San Siro il Tottenham allenato da Antonio Conte. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio 2023, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire naturalmente dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime squadre, entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ROSSONERI IN CAMPO

PRONOSTICO MILAN TOTTENHAM

I rossoneri sono l’unica squadra italiana che scenderà in campo nella prima settimana e di conseguenza mettiamo in copertina per i pronostici Champions League naturalmente Milan Tottenham di questa sera. Sappiamo che per i rossoneri questo è un periodo decisamente complicato, ma anche per gli Spurs in Premier League ci sono stati notevoli alti e bassi nelle ultime settimane, per cui l’impresa non appare impossibile, a patto naturalmente di mettersi in una posizione di forza sfruttando l’andata casalinga, per evitare di rendere ancora più complicato il ritorno a Londra.

Volendo dare uno sguardo alle quote previste dall’agenzia Snai per il pronostico su Milan Tottenham, ecco che i rossoneri almeno per la partita di stasera partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,60, con una differenza in realtà minima con il segno 2 per la vittoria del Tottenham, che varrà 2,75 volte la posta in palio. L’ipotesi più remunerativa è infine il pareggio, infatti il segno X per il match di San Siro è quotato a 3,25.











