Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per gli ottavi di finale (andata)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: I MATCH PER GLI OTTAVI

Dopo lunga attesa ecco che torna sotto ai riflettori la prima competizione per club della UEFA e dunque siamo pronti ad esaminare anche i pronostici della Champions league, che la nostra redazione ha fissato per oggi, martedì 16 febbraio 2021. Siamo infatti impazienti di scoprire quali saranno quote e previsioni per le sfide che apriranno la fase degli ottavi di finale: come è noto, in questa parte del tabellone saranno gare di andata e ritorno, dove pure saranno impegnate ben tre formazioni italiane (Juventus, Lazio e Atalanta). Ma non corriamo i tempi: andiamo in primis a controllare, per i pronostici di Champions league, quali saranno le previsioni per le prime due partite, in programma oggi, martedì 16 febbraio, alle ore 21.00.

PRONOSTICO BARCELLONA PSG

Alla vigilia del match, ci pare ben complicato fissare un pronostico netto per questo primo scontro di Champions league. Parliamo infatti di formazione candidate al successo finale, ma che pure si presentano al match contento parecchi assenti di gran peso, da Coutinho e Pique fino a Verratti e Neymar. Certo va detto che nello storico recente i blaugrana (che comunque non hanno dimenticato il 4-0 inferto nel febbraio 2017) hanno avuto appena più fortuna dei francesi (che puntano a vendicare il 6-1 subito nella medesima occasione): questo però basterà per regalare agli spagnoli un’importantissima vittoria?

PRONOSTICO LIPSIA LIVERPOOL

Anche Lipsia-Liverpool è match complicato per i pronostici di Champions league. Se è vero che i Reds paiono primi indiziati per la vittoria della manifestazione, pure va detto che la squadra di Klopp registra oggi un gran numero di assenti, che pure hanno determinato un certo trend negativo nelle ultime uscite (sono tre KO di fila nelle ultime 3 giornate della Premier League). Pur con i Reds in evidente difficoltà non è detto che i tedeschi siano allora naturai favoriti al successo, anche se questi vantano ottime condizioni. Gli episodi oggi potrebbero rivelarsi decisivi a Budapest.



