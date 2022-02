Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per gli ottavi di finale

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite d’andata degli ottavi di finale, che tra oggi e domani saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Il massimo torneo calcistico europeo per club torna dopo la pausa invernale, le partite degli ottavi di Champions League sono spalmate su due settimane all’andata e altrettante al ritorno, di conseguenza tra oggi e domani si comincerà con quattro partite, tra cui alcune sfide di fascino assoluto, come ad esempio Inter Liverpool di domani sera, dunque le emozioni sono garantite.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 15 e mercoledì 16 gennaio 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime squadre, cioè Psg Real Madrid e Sporting Lisbona Manchester City, in programma entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

PRONOSTICO PSG REAL MADRID

Sfida delicatissima e di conseguenza molto importante anche per i pronostici Champions League, il sorteggio ha messo di fronte già agli ottavi di finale Psg e Real Madrid e di conseguenza una fra queste due corazzate non entrerà nemmeno fra le prime otto d’Europa. Difficile sbilanciarsi troppo: parliamo di chi sta dominando la Ligue 1 francese e di chi è al comando della Liga.

Per il Real Madrid sarà strano affrontare una squadra con più stelle, ma forse proprio questo per i Blancos potrebbe essere il vantaggio: sono più gruppo e hanno come allenatore un certo Carlo Ancelotti. Almeno per la partita d’andata al Parco dei Principi sarà però favorito il Psg padrone di casa, la cui vittoria è quotato a 2,00 volte la posta in palio dall’agenzia Snai.

PRONOSTICO SPORTING LISBONA MANCHESTER CITY

L’altra partita del martedì sera sarà invece Sporting Lisbona Manchester City e in questo caso i favori del pronostico sono tutti per gli ospiti allenati da Pep Guardiola, già per questa partita d’andata a Lisbona e ancora più per il passaggio del turno. Il City ha vinto il girone che comprendeva pure il Psg e come “premio” adesso ha un ottavo sulla carta molto più agevole: lo sfrutterà?

Non sembra avere alcun dubbio in proposito l’agenzia Snai, che già per questa partita d’andata in casa dello Sporting Lisbona quota a 1,30 volte la posta in palio il segno 2 per un successo esterno del Manchester City, che è quindi considerato praticamente certo, per chiudere il discorso qualificazione già nella partita d’andata.

