Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per il ritorno degli ottavi

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle prime quattro partite di ritorno degli ottavi di finale, che tra oggi e domani emetteranno i primi verdetti e saranno quindi al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Il massimo torneo calcistico europeo per club torna dopo una settimana di assenza, ma saranno protagoniste le squadre che avevano disputato le loro partite d’andata ormai tre settimane fa, secondo il format ormai consolidato da diverse edizioni, di conseguenza tra oggi e domani potremo appunto seguire in totale quattro partite.

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni: a San Siro l'Inter parte favorita

Comunque le emozioni sono garantite grazie ad alcune sfide di fascino assoluto, mentre l’unica squadra italiana impegnata sarà il Milan, atteso domani sera a Londra dal Tottenham allenato da Antonio Conte. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 7 e mercoledì 8 marzo 2023, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire naturalmente dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime squadre, entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni: il Bruges può fare il colpo interno?

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO CHELSEA BORUSSIA DORTMUND

La partita di spicco del martedì per i pronostici Champions League potrebbe essere Chelsea Borussia Dortmund, nella quale si riparte dalla vittoria per 1-0 dei gialloneri tedeschi nella partita d’andata in Germania, decisa dal gol di Adeyemi al 18’ minuto di gioco nel secondo tempo. Un vantaggio da non disprezzare, ma che di certo lascia ancora apertissimo il discorso legato alla qualificazione ai quarti di finale, che sarebbe fondamentale per un Chelsea che sta vivendo una stagione decisamente complicata anche in Premier League e deve evitare il flop.

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (6^ giornata gironi)

Volendo dare uno sguardo alle quote previste dall’agenzia Snai per il pronostico su Chelsea Borussia Dortmund, ecco che i padroni di casa inglesi stasera partono decisamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,83, con una differenza in realtà piuttosto netta con il segno 2 per la vittoria del Borussia Dortmund, che varrà 4,25 volte la posta in palio. Ai tedeschi tuttavia andrebbe bene anche l’ipotesi del pareggio, il segno X che per il match di Stamford Bridge è quotato a 3,70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA