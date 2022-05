Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per il ritorno delle semifinali

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite di ritorno delle semifinali, che tra oggi e domani saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Il massimo torneo calcistico europeo per club è giunto al momento di verdetti fondamentali: ci sono quattro squadre a contendersi la Champions League, ma entro domani sera rimarranno solamente le due finaliste, grazie agli esiti delle due semifinali che promettono naturalmente di emozionarci anche con i match di ritorno, perché il livello è sempre più alto come abbiamo visto nella meravigliosa Manchester City Real Madrid.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 3 e mercoledì 4 maggio 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalla sfida in programma già oggi, cioè Villarreal Liverpool, partita che come al solito sarà in programma con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LA PARTITA DI OGGI

PRONOSTICO VILLARREAL LIVERPOOL

Sfida che potrebbe già essere condizionata dal risultato della partita d’andata, per i pronostici Champions League approfondiamo naturalmente l’analisi di Villarreal Liverpool. I Reds di Jurgen Klopp hanno vinto per 2-0 all’andata ad Anfield Road, di conseguenza il Liverpool è davvero ad un passo dalla finale di Parigi. Il Villarreal ci ha già abituato diverse volte a ribaltare pronostici sulla carta decisamente avversi, in particolare contro Juventus e soprattutto Bayern Monaco, ma questa volta l’impresa appare ancora più difficile per il Sottomarino Giallo, anche con l’appoggio del pubblico di casa.

Anche l’agenzia di scommesse Eurobet non sembra avere alcun dubbio in proposito, Villarreal Liverpool dovrebbe essere una partita senza storia, almeno per quanto riguarda la qualificazione in finale ma non solo. Il Liverpool dovrebbe infatti essere nettamente favorito anche per la vittoria della partita: il segno 2 è quotato a 1,67, poi si sale a quota 4,10 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Villarreal, che non è nemmeno detto che basti agli spagnoli.











