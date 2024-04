Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per l’andata dei quarti (9-10 aprile 2024)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SCOPRIAMO TUTTO SUI QUARTI DI FINALE!

I pronostici Champions League tornano in occasione delle quattro partite d’andata dei quarti di finale. Il massimo torneo calcistico europeo per club torna dopo qualche settimana di pausa, giunti ai quarti di Champions League naturalmente ci potremo godere il fascino di alcune sfide meravigliose, sebbene purtroppo in assenza delle squadre italiane, che sono già uscite tutte di scena a differenza dell’anno scorso, quando ne avevamo addirittura tre fra le migliori otto d’Europa.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 9 e mercoledì 10 aprile 2024, naturalmente per scoprire i favoriti e le quote più stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire naturalmente dalle due sfide che caratterizzeranno già il martedì sera, entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ALCUNE QUOTE SUL BIG-MATCH DI CARTELLO

PRONOSTICO REAL MADRID MANCHESTER CITY

Mettiamo in copertina per i pronostici Champions League quella che sicuramente sarà la sfida più stuzzicante di questa sera, cioè Real Madrid Manchester City, ormai un grande classico che si ripete con costanza nelle ultime stagioni e che forse arriva fin troppo presto, perché il confronto stellare tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola e i loro campioni in campo avrebbe potuto benissimo essere la finale e invece una delle due big non entrerà neanche fra le prime quattro.

Volendo dare uno sguardo alle quote previste dall’agenzia Snai per il pronostico su Real Madrid Manchester City, ecco che in verità gli ospiti inglesi già per la partita di stasera, naturalmente presso lo stadio Santiago Bernabeu, partono favoriti. Infatti il segno 2 è quotato a 2,45, con una differenza in realtà piuttosto modesta con il segno 1 per la vittoria del Real Madrid, che varrà 2,85 volte la posta in palio. L’ipotesi più remunerativa è infine quella del pareggio, infatti il segno X per il match nella capitale spagnola è quotato a 3,40.

