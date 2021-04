Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per l’andata delle semifinali

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE NOSTRE PREVISIONI PER LE SEMIFINALI

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite d’andata delle semifinali, che ci terranno compagnia questa settimana con le quattro semifinaliste che naturalmente vanno a caccia della finale di Champions League, anche se i verdetti arriveranno solamente settimana prossima, al termine delle sfide di ritorno. Queste partite saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà oggi e domani, martedì 27 e mercoledì 28 aprile 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League delle sfide che vedranno tra oggi e domani scendere in campo per i match d’andata delle semifinali le squadre protagoniste tra le migliori quattro della Uefa Champions League 2020-2021, purtroppo senza più alcuna squadra italiana coinvolta, con fischio d’inizio di tutti gli incontri fissato per le ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE

REAL MADRID CHELSEA

Il Real Madrid, anche se nel mezzo delle fortissime polemiche sulla Superlega di cui Florentino Perez era (è) uno dei massimi sostenitori, dovrebbe comunque essere sulla carta favorito contro il Chelsea, che appare come la meno convincente tra le quattro semifinaliste di questa Champions League, anche se naturalmente su 180 minuti i Blues possono essere un avverario molto scomodo per chiunque. Il Real Madrid ha già piegato il Liverpool nei quarti di finale e punta a costruire di nuovo nella partita d’andata in casa un bel pezzo della qualificazione alla finale. L’agenzia Snai vede favoriti i Blancos per la partita serale di martedì 27 aprile e quota il segno 1 a 2,35.

PSG MANCHESTER CITY

Il confronto stellare tra i “nuovi ricchi” d’Europa, squadre che sono entrambe ancora a caccia del primo successo in Champions League nelle rispettive storie. Il Psg, paradossi della vicenda Superlega, avendo detto “no” al progetto adesso sembra quasi il paladino del calcio “di tutti”, in realtà parliamo naturalmente di due colossi costruiti spendendo tantissimi soldi, ma che in campo possono sicuramente regalarci spettacolo ed emozioni, come il Psg ci ha fatto vedere nei quarti di finale contro il Bayern, due partite meravigliose che hanno infine premiato i francesi. Difficile sbilanciarsi troppo sull’esito della sfida, l’agenzia Snai però vede favorito il Manchester City già in questa partita d’andata e quota il segno 2 a 2,35.

