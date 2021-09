Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le partite, 2^ giornata

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite della seconda giornata della fase a gironi, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire altre partite del massimo torneo calcistico europeo per club, che torna ad emozionarci dopo i primi verdetti maturati un paio di settimane fa.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 28 e mercoledì 29 settembre 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime due squadre italiane impegnate in questa settimana, cioè naturalmente Shakhtar Donetsk Inter e Milan Atletico Madrid, in programma la prima con fischio d’inizio alle ore 18.45 e la seconda alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

SHAKHTAR DONETSK INTER

Ecco i nerazzurri di Simone Inzaghi in apertura del martedì e dunque pure dei pronostici Champions League. L’Inter arriva dalla beffarda sconfitta subita contro il Real Madrid, ma gli ucraini hanno fatto ancora peggio, perdendo contro la matricola Sheriff Tiraspol. L’Inter potrebbe essere favorita, ricordando anche i precedenti come il 5-0 in Europa League ma tutto sommato anche il doppio amaro pareggio per 0-0 nella passata stagione, due partite dominate dai nerazzurri che però non trovarono mai il gol.

Anche l’agenzia Snai è molto fiduciosa sull’esito dell’incontro e quota il segno 2 per la vittoria esterna dell’Inter in Ucraina a 1,60 volte la posta in palio.

MILAN ATLETICO MADRID

Dopo l’affascinante debutto con sconfitta ad Anfield, ma dopo avere sfiorato l’impresa, il Milan che torna in Champions League dopo troppi anni di assenza è atteso da un’altra sfida di enorme rilevanza contro i campioni di Spagna in carica dell’Atletico Madrid, questa volta però con il fattore campo favorevole, a San Siro. Partita evidentemente non facile, ma nella quale i rossoneri di Stefano Pioli potrebbero comunque farsi valere.

Il pronostico dell’agenzia Snai è molto equilibrato, vi proponiamo il pareggio perché sarebbe l’ipotesi più remunerativa: il segno X infatti varrebbe 3,15 volte la posta in palio.

