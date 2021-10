Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le partite (3^ giornata)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMETTERE?

Dopo la sosta per le Nazionali, i pronostici Champions League tornano in occasione delle partite della terza giornata della fase a gironi, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire altre partite del massimo torneo calcistico europeo per club, che torna ad emozionarci dopo i primi verdetti maturati nei due turni disputati a settembre, che naturalmente hanno cominciato a chiarire la situazione negli otto gironi.

Pronostico Juventus Chelsea/ Tricella: “Chiesa sarà fondamentale” (esclusiva)

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 19 e mercoledì 20 ottobre 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime due squadre italiane impegnate in questa settimana, cioè naturalmente Inter Sheriff e Porto Milan, in programma entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni: esito davvero incerto a San Siro!

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

INTER SHERIFF

Il mondo rovesciato, potremmo definire così Inter Sheriff in sede di pronostici Champions League: i nerazzurri hanno un solo punto dopo le prime due giornate, frutto del pareggio a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, mentre la neofita squadra di Tiraspol è clamorosamente a punteggio pieno e arriva dal colpaccio al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Diciamo che se non altro è evitato il rischio di sottovalutare l’avversario, anche perché l’Inter deve vincere per rilanciarsi.

Le qualità tecniche sono a favore della squadra di Simone Inzaghi, per cui in barba alla classifica l’agenzia Snai quota a 1,18 il segno 1 in caso di vittoria dell’Inter, considerata molto probabile.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE/ Previsioni e quote: Simeone favorito su Sergio Conceiçao

PORTO MILAN

Per quanto riguarda il Milan, i rossoneri di Stefano Pioli arrivano da due buone prestazioni contro Liverpool e Atletico Madrid che però, per un motivo o per l’altro, non hanno portato alcun punto. La classifica inizia ad essere critica, ma guai a sottovalutare il Porto che l’anno scorso eliminò la Juventus e in questa edizione ha pareggiato a Madrid, anche se poi è stato travolto a domicilio dal Liverpool in una serata da dimenticare per i lusitani.

Il pronostico si annuncia incertissimo, vi indichiamo il segno X giusto perché il pareggio sarebbe secondo l’agenzia Snai l’ipotesi nettamente più remunerativa per gli scommettitori, proposta a 3,60 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA