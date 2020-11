Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le partite, 3^ giornata

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: COME FINIRANNO LE PARTITE?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite della terza giornata della fase a gironi, che saranno in questi giorni al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 3 e mercoledì 4 novembre 2020, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime due squadre italiane impegnate in questa settimana, cioè naturalmente i due big-match Real Madrid Inter e Atalanta Liverpool, entrambi in programma con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

REAL MADRID INTER

Una partita che profuma di storia e tradizione, ma che ha soprattutto una grandissima importanza per l’attualità, perché chi dovesse perdere si ritroverebbe davvero nei guai. L’Inter ha un punto in più ma anche i rimpianti di un pareggio sul campo dello Shakhtar Donetsk che avrebbe potuto essere molto di più: tuttavia se non si segna non si può vincere e su questo aspetto i nerazzurri di Antonio Conte devono certamente recitare il mea culpa. Il Real Madrid d’altronde contro gli ucraini ne ha addirittura presi tre in casa, di conseguenza la missione spagnola non si annuncia impossibile per l’Inter. Potremmo dunque parlare della classica partita da tripla, nella quale vi indichiamo il pareggio giusto perché sarebbe l’ipotesi più remunerativa secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che indica il segno X a 3,90 volte la posta in palio.

ATALANTA LIVERPOOL

Questa invece è la partita che ogni tifoso sogna: l’Atalanta in Champions League per la seconda stagione consecutiva, questa volta a Bergamo, ma purtroppo a porte chiuse perché il Covid continua a fare paura, come nella città della Dea sanno fin troppo bene. Resta comunque il fascino della sfida ai mitici Reds di Jurgen Klopp, con una certa dose di fiducia dovuta alle prestazioni nelle prime due giornate, con la goleada in Danimarca e la bella rimonta contro l’Ajax. Contro queste due stesse avversarie non è che il Liverpool abbia fatto meglio, anche se sono arrivate due vittorie per gli inglesi. Sperare come minimo in un paregigo dunque non sembra un’utopia e noi vi indichiamo il segno X anche perché sarebbe l’ipotesi più remunerativa secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che lo indica a 3,80 volte la posta in palio.

