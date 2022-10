Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le partite, 4^ giornata

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE STASERA?

I pronostici Champions League tornano anche in occasione delle partite della quarta giornata della fase a gironi, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire le gare con cui si entrerà già nella seconda metà del massimo torneo calcistico europeo per club, in un periodo molto fitto di impegni e di conseguenza decisamente complicato da gestire fino alla metà di novembre, quando scatterà l’ormai famosa sosta per i Mondiali e la Champions League avrà già chiuso i propri gironi.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 11 e mercoledì 12 ottobre 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime due squadre italiane impegnate in questa settimana, cioè naturalmente Maccabi Haifa Juventus e Milan Chelsea, in programma rispettivamente con fischio d’inizio alle ore 18.45 la prima e 21.00 la seconda.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: JUVENTUS E MILAN

PRONOSTICO MACCABI HAIFA JUVENTUS

Cominciamo in ordine cronologico la nostra analisi dei pronostici Champions League parlando di Maccabi Haifa Juventus, che molto semplicemente sarà una partita da vincere ad ogni costo per i bianconeri di Massimiliano Allegri, che hanno cominciato il girone con due sconfitte, poi hanno vinto a Torino contro gli israeliani ma se vogliono rilanciare le loro speranze di qualificazione per gli ottavi di finale dovranno necessariamente vincere anche in trasferta contro l’avversaria più debole del girone. Le quote offerte dall’agenzia Snai vedono favoriti proprio gli ospiti della Juventus, anche in modo decisamente netto: il segno 2 è quotato a 1,77, mentre con il segno X si giunge a 3,75 e in caso di segno 1 fino a 4,50 volte la posta in palio.

PRONOSTICO MILAN CHELSEA

Parliamo naturalmente anche del big-match Milan Chelsea nella nostra panoramica sui pronostici Champions League. I rossoneri dovranno cercare di vendicare la batosta di settimana scorsa a Stamford Bridge, sia per la soddisfazione ma anche e soprattutto per le esigenze di classifica di un girone che appare decisamente intricato e nel quale ogni singolo punto potrebbe alla lunga fare la differenza. Tuttavia, anche con il fattore campo favorevole non sarà facile fare risultato per i rossoneri di Stefano Pioli: il segno 1 è quotato a 3,00 secondo l’agenzia Snai, favorito è invece il segno 2 a quota 2,35, infine in caso di pareggio ecco che il segno X varrebbe 3,35 volte la posta in palio.











