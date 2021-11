Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le partite, 4^ giornata

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

All’inizio del mese di novembre, i pronostici Champions League tornano in occasione delle partite della quarta giornata della fase a gironi, che tra oggi e domani saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire altre partite del massimo torneo calcistico europeo per club, che torna ad emozionarci e potrebbe già regalarci qualche verdetto, perché si entra ormai nella seconda metà dei gironi di Champions League.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 2 e mercoledì 3 novembre 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime due squadre italiane impegnate in questa settimana, cioè naturalmente Atalanta Manchester United e Juventus Zenit, in programma entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

ATALANTA MANCHESTER UNITED

Sfida difficile, ma non impossibile: nei pronostici Champions League è in primo piano la grande partita di Bergamo, nella quale l’Atalanta affronterà il Manchester United cercando di completare l’impresa che era rimasta a metà un paio di settimane fa ad Old Trafford, quando la Dea andò in vantaggio di due gol nel primo tempo ma poi si fece rimontare fino al successo per 3-2 del Manchester United. I Red Devils non sono nella loro migliore versione, l’Atalanta può sognare un risultato che entrerebbe nella storia della società bergamasca.

In ottica pronostici, vi suggeriamo tuttavia l’ipotesi che sarebbe più remunerativa per gli scommettitori e di conseguenza indichiamo che il segno X per il pareggio è proposto dall’agenzia Snai a 3,70 volte la posta in palio.

JUVENTUS ZENIT

Partita meno affascinante ma ugualmente importante, la Juventus di Massimiliano Allegri ha l’occasione di chiudere i conti per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già alla quarta giornata, anche grazie al successo ottenuto due settimane fa a San Pietroburgo nei minuti finali della partita contro lo Zenit, firmata dal gol di Dejan Kulusevski. Sarebbe importante riuscirci per poi concentrarsi sul tentativo di rimonta in campionato.

I valori tecnici sono senza dubbio a favore della Juventus, infatti l’agenzia Snai è molto ottimista circa la possibilità dei bianconeri di vincere questa partita e propone il segno 1 per il successo juventino ad appena 1,40 volte la posta in palio.



