Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le partite, andata ottavi

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE PREVISIONI SUI RISULTATI!

I pronostici Champions League tornano in occasione della seconda metà delle partite dell’andata degli ottavi di finale, che deve infatti ancora essere completata. Queste partite saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 23 e mercoledì 24 febbraio 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le squadre protagoniste tra le migliori sedici della Uefa Champions League 2020-2021, con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

ATLETICO MADRID CHELSEA

Sfida di sicuro interesse quella che andrà in scena a Bucarest – dettaglio non trascurabile, si ricordi che si giocherà in campo neutro in Romania a causa delle restrizioni presenti in Spagna sui viaggi dal Regno Unito a causa del Coronavirus. L’Atletico Madrid non avrà dunque il vantaggio del fattore campo, ma gli uomini di Diego Simeone potranno comunque mettere sul piatto il fatto di essere capolista della Liga e il pronostico sembra forse pendere comunque dalla loro parte. Noi però vi proponiamo il pareggio, semplicemente perché secondo l’agenzia Snai sarebbe l’ipotesi più remunerativa grazie alla quotazione di 3,05 volte la posta in palio sul segno X.

LAZIO BAYERN MONACO

Missione davvero difficile per la Lazio contro il Bayern Monaco campione di tutto, che proprio in questo mese di febbraio si è preso anche la corona del Mondiale per Club vinto in Qatar. La Lazio giocherà con la serenità di chi non ha nulla da perdere, cercando magari di ripetere una prestazione come quella già sfoderata all’Olimpico contro gli altri tedeschi del Borussia Dortmund, pur nella consapevolezza del fatto che questa volta la sfida sarà ancora più difficile. Il Bayern Monaco dunque è il grande favorito non solo per la qualificazione, ma anche per la vittoria questa sera: l’agenzia Snai infatti quota appena 1,60 volte la posta in palio il segno 2.

