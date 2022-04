Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le semifinali d’andata

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite d’andata delle semifinali, che tra oggi e domani saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Il massimo torneo calcistico europeo per club torna dopo una sola settimana di pausa e la posta in palio è sempre più alta, perché sono rimaste solamente quattro squadre a contendersi la Champions League, anche se naturalmente i verdetti delle semifinali arriveranno solo settimana prossima con i match di ritorno. In ogni caso, le emozioni sono garantite, perché il livello è sempre più alto.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 26 e mercoledì 27 aprile 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalla sfida in programma già oggi, cioè il big-match Manchester City Real Madrid, in programma con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LA PARTITA DI OGGI

PRONOSTICO MANCHESTER CITY REAL MADRID

Sfida di grande fascino anche per i pronostici Champions League, parliamo volentieri di Manchester City Real Madrid. Saranno di fronte la capolista della Premier League inglese e quella della Liga spagnola e già questo basterebbe per descrivere il valore della partita. Uno scontro tra la big per eccellenza del calcio europeo da sempre (il Real Madrid) e il club simbolo dei nuovi ricchi del calcio (il Manchester City) e pure tra due grandi allenatori quali Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Nei quarti di finale il Manchester City ha avuto la meglio dopo una sofferta doppia sfida contro l’Atletico Madrid e adesso ha di nuovo la capitale spagnola sulla sua strada, mentre il Real raddoppia la sfida al calcio inglese dopo il quarto contro il Chelsea che vide una grande vittoria a Londra ma poi tanti brividi al Bernabeu.

Almeno per quanto riguarda questa partita d’andata, il pronostico su Manchester City Real Madrid in base alle quote offerte dall’agenzia Snai vede i padroni di casa del Manchester City favoriti, forse anche più nettamente del previsto: il segno 1 infatti è quotato a 1,50, si sale poi già a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 6,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Real Madrid.











