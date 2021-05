Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le semifinali di ritorno

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA OGGI CON CITY-PSG

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite di ritorno delle semifinali, piatto forte di una settimana a dir poco fondamentale per le quattro semifinaliste che naturalmente vanno a caccia della finale di Champions League, anche perché le partite d’andata hanno lasciato situazioni ancora abbastanza aperte in vista delle sfide di ritorno che ci attendono. Queste partite saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà oggi e domani, martedì 4 e mercoledì 5 maggio 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League delle sfide per le semifinali che vedono protagoniste le migliori quattro squadre della Uefa Champions League 2020-2021, purtroppo senza più alcuna squadra italiana coinvolta, con fischio d’inizio di tutti gli incontri fissato per le ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE

MANCHESTER CITY PSG

Stasera si gioca a Manchester la sfida tra i due nuovi “colossi” del calcio europeo che condividono l’obiettivo del primo successo in Champions League nelle rispettive storie. La partita d’andata spinge in alto il Manchester City, capace di vincere per 1-2 in rimonta a Parigi, ma la sfida si annuncia equilibrata, anche perché nei turni precedenti il Psg ha saputo vincere in trasferta sia a Barcellona sia a Monaco di Baviera. Mai dare nulla per scontato dunque davanti a Neymar, Mbappé e compagnia, però di certo il Manchester City si è preso una posizione di forza e adesso è favorito, come indicano anche le quotazioni dell’agenzia Snai, che infatti propongono il segno 1 a quota 1,73 per la partita di Manchester.

CHELSEA REAL MADRID

Ancora più incerta potrebbe essere la partita del mercoledì sera, perché il Chelsea e il Real Madrid ripartiranno dal pareggio per 1-1 nella partita d’andata in Spagna, che concede al Chelsea un piccolissimo vantaggio ma lascia naturalmente apertissimi i giochi per la qualificazione alla finale. Il Real Madrid avrebbe bisogno della sua migliore versione, quella ad esempio che ha piegato il Liverpool nei quarti di finale, mentre il Chelsea vorrà riservare al Real Madrid lo stesso trattamento già riservato all’Atletico negli ottavi. Sbilanciarsi appare davvero complicato, indichiamo il segno 2 per la vittoria del Real Madrid quotato a 3,35 giusto perché secondo l’agenzia Snai sarebbe l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori.

