Pronostici Champions League/ Quote e previsioni, ritorno ottavi di finale

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle prime partite di ritorno degli ottavi di finale, che tra oggi e domani saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Il massimo torneo calcistico europeo per club torna dopo una settimana di pausa, le partite degli ottavi di Champions League come da tradizione sono spalmate su due settimane all’andata e altrettante al ritorno, di conseguenza tra oggi e domani si comincerà con quattro partite, quelle che erano state giocate per prime già all’andata (tra cui Liverpool Inter) ma a giorni invertiti. In ogni caso, le emozioni sono garantite.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 8 e mercoledì 9 marzo 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime squadre, cioè appunto Liverpool Inter e anche Bayern Monaco Salisburgo, in programma entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI!

PRONOSTICO LIVERPOOL INTER

Sfida logicamente di grande fascino anche per i pronostici Champions League, parliamo volentieri di Liverpool Inter anche se naturalmente dopo la vittoria per 0-2 dei Reds di Jurgen Klopp all’andata a San Siro la rimonta ad Anfield Road sembra praticamente impossibile per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno comunque il dovere di onorare nel migliore dei modi possibili una sfida di enorme fascino, cercando naturalmente di riaprire i giochi se dovesse presentarsi l’occasione.

Sulla carta tuttavia il Liverpool parte nettamente favorito, non solo per il passaggio del turno ma anche per la vittoria nella partita singola, sospinto anche dal tifo del pubblico di casa, che ad Anfield non è mai un aspetto da sottovalutare. L’agenzia di scommesse Snai non sembra avere particolari dubbi e quota a 1,55 il segno 1 per la vittoria casalinga del Liverpool.

PRONOSTICO BAYERN MONACO SALISBURGO

Questa partita ci ha regalato all’andata un epilogo abbastanza sorprendente, perché in Austria ci fu un pareggio per 1-1, risultato di grande valore per i padroni di casa del Salisburgo, capaci di fermare il ben più quotato Bayern Monaco. Adesso però arriva una sfida ancora più difficile per gli austriaci: fare il colpaccio in Baviera per ottenere una qualificazione che sarebbe sensazionale. Il Bayern non può sbagliare, ha comunque in mano il proprio destino e sembra nettamente favorito.

Il “vantaggio” per i tedeschi è che di certo non potranno farsi prendere di sorpresa, perché sanno che il confronto è in bilico e bisogna vincere per andare ai quarti. L’agenzia di scommesse Snai non sembra avere particolari dubbi e quota a 1,18 il segno 1 per la vittoria casalinga del Bayern Monaco, al Salisburgo l’onere di rovesciare di nuovo il pronostico, in modo ancora più clamoroso.

