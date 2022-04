Pronostici Champions League/ Quote e previsioni, ritorno quarti di finale

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite di ritorno dei quarti di finale, che tra oggi e domani saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Il massimo torneo calcistico europeo per club emetterà verdetti di fondamentale importanza, perché tra oggi e domani sapremo chi entrerà fra le prime quattro di Champions League, superando i quarti di finale e conquistando l’accesso alle semifinali. In ogni caso, le emozioni sono garantite, perché il livello è sempre più alto.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime squadre, cioè Bayern Monaco Villarreal e Real Madrid Chelsea, in programma entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO BAYERN MONACO VILLARREAL

Sfida più incerta del previsto, anche per i pronostici Champions League, sarà Bayern Monaco Villarreal, dal momento che settimana scorsa il Sottomarino Giallo ha saputo sfruttare il fattore campo vincendo per 1-0 contro i tedeschi a Villarreal. I numeri di questa Champions League ci dicono che vincere con molti gol di scarto non è di certo un problema per il Bayern Monaco, che ha dunque tutte le capacità di ribaltare la situazione, ma attenzione a un Villarreal che è bravissimo a difendersi e colpire appena può, come ha fatto contro la Juventus.

Resta il fatto che l’agenzia di scommesse Snai non sembra avere comunque dubbi e quota a 1,24 il segno 1 per la vittoria casalinga del Bayern Monaco, considerata praticamente certa: al Villarreal l’onere di provare a rovesciare il pronostico (ma potrebbe anche bastare perdere con un gol di scarto, per poi giocarsela a supplementari o rigori).

PRONOSTICO REAL MADRID CHELSEA

In questo caso dobbiamo fare il discorso opposto per i pronostici Champions League: doveva essere una sfida incertissima, invece la tripletta di Karim Benzema a Stamford Bridge ha decretato una netta vittoria per 1-3 del Real Madrid sul campo del Chelsea, chiamato di conseguenza a cercare un’impresa che sarebbe degna degli annali del calcio allo stadio Santiago Bernabeu, per prendersi la qualificazione e non abdicare dal trono di campioni d’Europa.

Carlo Ancelotti invece si gode la posizione di forza: l’approdo alle semifinali è vicino, così come la vittoria della Liga che è ormai in cassaforte per il Real Madrid. Detto che agli spagnoli basterebbe anche un pareggio o una sconfitta con il minimo scarto, l’agenzia di scommesse Snai considera favorito anche per la vittoria di questa sera il Real Madrid, quotando il corrispondente segno 1 a 2,40 volte la posta in palio.











