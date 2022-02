Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sugli ottavi di finale

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Champions League tornano in occasione della seconda metà delle partite d’andata degli ottavi di finale, che tra oggi e domani saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Il massimo torneo calcistico europeo per club ci sta proponendo le partite degli ottavi di Champions League, che come ormai è prassi da diversi anni sono spalmate su due settimane all’andata e altrettante al ritorno, di conseguenza tra oggi e domani si giocano le ultime quattro partite dell’andata, tra cui quella della Juventus, dunque le emozioni sono garantite.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 22 e mercoledì 23 gennaio 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime squadre, cioè Chelsea Lille e Villarreal Juventus, in programma entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUEL: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO CHELSEA LILLE

Scherzi del destino, qui la big è la squadra che aveva chiuso al secondo posto il proprio girone, che si prende il favore dei pronostici Champions League rispetto alla formazione che invece ha vinto il proprio raggruppamento. Il Chelsea dunque potrebbe avere scampato i rischi derivati dal secondo posto dietro la Juventus, mentre il Lille non ha avuto grande fortuna dopo avere vinto un girone a dire il vero piuttosto “morbido”, ma che avrebbe potuto portare in sorte un abbinamento più morbido agli ottavi grazie al primo posto.

Chelsea naturalmente favorito per la qualificazione ai quarti di finale, ma ancora più per quanto riguarda l’esito della partita d’andata, che si disputa a Stamford Bridge perché in casa della seconda: l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 1 per la vittoria inglese ad appena 1,30 volte la posta in palio.

PRONOSTICO VILLARREAL JUVENTUS

Qui il pronostico va invece a favore della squadra che ha vinto il girone, cioè la Juventus, che tutto sommato è stata fortunata in entrambi i sorteggi – aveva pescato lo Sporting Lisbona prima del Villarreal. Attenzione però, perché gli spagnoli sono comunque ostici ed inoltre la Vecchia Signora negli ultimi anni ha fatto collezione di eliminazioni precoci dalla Champions League contro formazioni sulla carta inferiori alla Juventus, sarebbe letale perseverare nell’errore.

Juventus dunque favorita sul doppio confronto, un po’ meno per quanto riguarda l’esito della singola partita d’andata in Spagna, per la quale i padroni di casa del Villarreal sono leggermente favoriti secondo l’agenzia Snai, che quota infatti il segno 1 a 2,50 volte la posta in palio.



